AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 6 aprile aprile 2022:

Ore 12:15 – TRIGORIA, INDIVIDUALE PER ZANIOLO E SPINAZZOLA – Poco dopo le 11 di questa mattina, la Roma, sotto gli occhi di Mourinho e Tiago Pinto, è scesa in campo a Trigoria per la consueta rifinitura in vista della sfida di domani sera contro il Bodo Glimt. Hanno lavorato individualmente Nicolò Zaniolo e Leonardo Spinazzola.

Ore 9:45 – ANCHE IL NAPOLI VUOLE ZANIOLO – Su Zaniolo ora piomba il Napoli. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, il club di De Laurentiis sarebbe disposto a investire 50 milioni di euro a dispetto della Juve, che invece tentenna davanti a certe cifre. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – VIA PEREZ ED EL SHAARAWY, DENTRO SOLBAKKEN – La Roma ha intenzione di cedere sia Carles Perez che Stephan El Shaarawy in estate e dare un bel taglio al monte ingaggi. Al loro posto in entrata ci sarebbe il norvegese Solbakken, che guadagna molto meno e può giocare su entrambe le fasce, e costerebbe un paio di milioni, essendo in scadenza di contratto. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – OLIVEIRA, LA ROMA A CACCIA DELLO SCONTO – Tiago Pinto pensa al riscatto di Sergio Oliveira, ma cercherà di ottenere uno sconto in caso di pagamento in un’unica soluzione (10 milioni più bonus) oppure confermerà i 13 milioni già pattuiti, ma proverà ad ottenere un pagamento dilazionato. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:35 – LA ROMA BALZA IN POLE PER FRATTESI – Tiago Pinto ha intensificato i contatti con l’agente di Davide Frattesi e ora sembra essere davanti a Inter e Juve, che hanno allentato la presa sul centrocampista. (Leggo)

Ore 8:10 – SOLBAKKEN, INTERMEDIARIO A TRIGORIA – La Roma continua a parlare di Ola Solbakken, 23 anni, attaccante esterno del Bodo/Glimt che si libererà a dicembre a parametro zero. Un intermediario è stato a Trigoria per parlare con Pinto. Il gm deciderà se accelerare dopo la doppia sfida di Conference League. (Il Tempo)

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!