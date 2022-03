AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di sabato 19 marzo 2022:

Ore 16:30 – PELLEGRINI, FEBBRE IN CALO: POSSIBILE CONVOCAZIONE – Pellegrini migliora, oggi ha voluto allenarsi in palestra per provare a strappare una convocazione per domani, ma il giocatore è ancora sotto antibiotici. Difficile comunque che possa giocare dal primo minuto. (Sky Sport)

Ore 15:50 – PAREGGIO PER LA ROMA FEMMINILE, 1-1 COL MILAN – Uno a uno anche tra Roma Femminile e Milan, un risultato che fa piacere alla Juventus, ora a a +5 sulla squadra di Spugna. Apre le marcature l’ex Lindsay Tomas, sugli sviluppi di un calcio piazzato. Nella ripresa trova il pari Andressa con un bel tiro rasoterra da fuori area.

Ore 14:50 – LA PRIMAVERA PAREGGIA IN CASA CONTRO L’INTER – Tra la Roma Primavera e i pari età dell’Inter finisce 1-1: i nerazzurri spaventano i giallorossi passando in vantaggio al quarto d’ora con Casadei, ma i giallorossi non si perdono d’animo e pareggiano in pieno recupero di prima frazione con Voelkerling. Nella ripresa espulso Ndiaye, ma i giallorossi reggono e portano a casa il pari.

Ore 11:30 – ERIKSSON: “MOU? CREDEVO CHE LA ROMA LOTTASSE PER IL TITOLO” – “Mourinho è un grandissimo allenatore, sono rimasto sorpreso del suo arrivo alla Roma. Pensavo che i giallorossi avrebbero lottato per lo scudetto quest’anno. Derby? Per me andrebbe benissimo un pareggio perché mi sento un po’ romanista ma molto laziale perché in quegli anni abbiamo vinto tanto”. Lo ha detto Sven Goran Eriksson, ex allenatore di Roma e Lazio, a NSL Radio.

Ore 11:10 – IN CAMPO OGGI LA ROMA PRIMAVERA E QUELLA FEMMINILE – Sabato intensa per l’ecosistema giallorosso. Oggi, infatti, si giocano quasi in contemporanea due big match sull’asse Roma-Milano: la Primavera riceve l’Inter a Trigoria (ore 13), mentre le donne affrontano il Milan al Tre Fontane (ore 14:30).

Ore 11:00 – FRIEDKIN TESTA I POSTI VIP DELL’OLIMPICO – Al termine di Roma-Vitesse, prima di uscire dalla tribuna, Ryan Friedkin ha chiesto allo staff di poter salire di qualche fila a provare le poltrone vip dell’Area Premium, posizionate subito sopra la Tribuna 1927. Una sorta di test quello del vice-presidente, forse solo curioso di capire come si vedesse la gara da quel punto dello stadio. (Il Tempo)

Ore 10:30 – TIFOSI DEL VITESSE DISTRUGGONO TRE BUS – Una vettura Atac che l’altra sera era stata adibita al trasporto dei tifosi olandesi del Vitesse diretti allo stadio Olimpico per la gara di Conference League contro la Roma è stata completamente vandalizzata all’interno. Altre due hanno subito danni. (Il Messaggero)

Ore 9:20 – ZALEWSKI VERSO UNA MAGLIA DA TITOLARE – Due dubbi di formazione in casa Roma per il derby: il primo è legato alla presenza di Pellegrini, colpito da faringite. In caso di forfait è pronto Oliveira. Il secondo è sulla sinistra: Zalewski è favorito su El Shaarawy. (Il Tempo)

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!