MOURINHO: “Tutti a disposizione, Pellegrini giocherà. Zeman? Non posso rispondere a un allenatore col suo curriculum” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – A meno di 24 ore dal derby l’allenatore giallorosso Josè Mourinho interviene in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti sull’attesa sfida di domani.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese su Roma-Lazio:

Mangiante (Sky Sport): “Le emozioni: perchè è una partita unica anche per lei che di derby ne ha vissuti tanti? Ha recuperato tutti, anche Pellegrini?”

“Tutti recuperati, manca solo Spinazzola. Emozione? E’ un derby. Non è mai una partita come le altre, ha qualcosina in più. Ma tutta la vita, 20 anni di derby, il primo quello di Lisbona, e domani quello di Roma”.

Zucchelli (Gazzetta dello Sport): “Derby con lo stadio pieno, può dare qualcosa in più?”

“Più bello no? Giocare con lo stadio chiuso non è il derby dei tifosi. Ora torna una quasi normalità, dove quasi si confonde che c’è una squadra che gioca in casa e una fuori, ed è più bello. Calcio senza tifosi non è calcio”.

Maida (Corriere dello Sport): “Zeman ha detto due cose: che la Lazio è favorita, e che la Roma di Mou ha deluso sul piano del gioco. Un suo commento?”

“Un allenatore con 25 titoli dovrebbe rispondere a un allenatore con due campionato di Serie B, che è il suo curriculum. Non posso rispondere. Se mi chiedi di Capello o Trapattoni, cerco di rispondere. Però Zeman… non posso rispondere”.

Il Romanista: “Quanto sarà importante l’approccio nel derby e una squadra che sa resistere?”

“Lo è in tutte le partite, non solo nel derby. Quando dico saper resistere dico che nelle ultim 5, 6, 7 partite è stato tutto lì: con l’Atalanta 1-0 per noi, con Udinese e Vitesse 1-0 per loro, con il Sassuolo 2-1, sono state tutte partite con questi risultati in cui se vinci devi avere la forza di reggere il risultato, se stai perdendo devi fare di tutto per avere un risultato positivo. Contro la Lazio all’andata era 3-2 per loro e noi fino all’ultimo secondo abbiamo lottato per un risultato migliore. La nostra squadra, con le sue caratteristiche e i suoi limiti, neanche contro la Juventus che è la partita più iconica di questo potevamo pareggiare anche quella. Se questa squadra ha una caratteristica che mi fa pensare che un risultato migliore è possibile è che c’è sempre, fino alla fine”.

Lengua (Il Messaggero): “Lei ha giocato 98 derby: qual è quello più passionale che ha vissuto?”

“Tutti, perché quando gioco un derby non lo faccio pensando a me stesso, ma a quelli che storicamente danno sangue, da quando sono nati, che lo vivono come tifosi. Ho giocato Benfica-Sporting come allenatore del Benfica e poi contro il Benfica da allenatore del Porto, il derby è il derby e tu ti devi mettere nella posizione non da allenatore, ma nella prospettiva degli altri e gli altri sono le persone più importanti di una squadra di calcio: i tifosi. Non posso scegliere il derby più importante per me, ora è questo. Gioco per i tifosi della Roma”.

Zotti (Il Tempo): “Terrebbe Pedro se tornasse indietro? Ci vuole raccontare la sua versione del suo addio alla Roma?”

“Se qualcuno deve raccontarla è Pinto. Se ha fatto nove gol con la Lazio, benissimo per lui e per la Lazio”.

Pinci (La Repubblica): “C’è qualcosa di Roma che l’ha colpita?”

“La prima cosa è l’affetto anche prima di arrivare. Di solito è una cosa che si guadagna per meritarlo, in questo caso l’affetto è stato anche prima di arrivare, prima del primo allenamento. E’ gente con un cuore molto speciale per dare affetto senza ricevere niente in cambio”.

Sticozzi (Centro Suono Sport): “La squadra fa più possesso fuori casa che in casa. Quale le piace di più dei due tipi di squadra? Domani vorrà il pallone o no?”

“La Roma che mi piace di più è una Roma che vince, e domani voglio una Roma vince”.

Mangiante (Sky Sport): “Come sta Pellegrini?”

“Perfetto. Ovviamente ha avuto la febbre e non sta al 200% ma oggi si è allenato e nella sua testa è disponibile. Niente bluff, lui gioca”.

Giallorossi.net – A. Fiorini