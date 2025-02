AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di sabato 22 febbraio 2025.

Ore 10:00 – SVILAR, SI DISCUTE SULLA CLAUSOLA – La Roma e Svilar stanno discutendo sull’adeguamento dell’ingaggio del portiere con estensione della durata: contratto da circa tre milioni di euro a stagione fino al 2029. Nell’affare potrebbe essere inserita una clausola rescissoria, ma va trovata un’intesa sulla cifra. La Roma non la vuole bassa, l’altra parte invece non la vuole chiaramente esagerata: la sensazione è che presto si troverà un accordo sull’affare. (Corriere dello Sport)

Ore 9:20 – DYBALA, INGAGGIO RIPAGATO COL PORTO – Paulo Dybala con la doppietta al Porto si è «ripagato» lo stipendio del prossimo anno. Il passaggio agli ottavi di finale vale infatti circa 10 milioni di euro: 1,7 milioni del premio Uefa, a cui vanno aggiunti circa 3,5/4 milioni di probabile sold out al botteghino (da lunedì 24 parte la vendita dei biglietti riservata agli abbonati) e la quota di market pool italiano da dividere a metà con la Lazio. (Corriere della Sera)

Ore 8:35 – SOLD OUT ANNUNCIATO PER ROMA-BILBAO – Arrivano i biglietti. Ed è un sold out annunciato. Da lunedì i tifosi della Roma potranno acquistare i pass per la partita di andata degli ottavi di finale di Europa League, in programma all’Olimpico il 6 marzo alle ore 21. Naturalmente i primi giorni saranno riservati agli abbonati, per il campionato e per la coppa. E poi via via a scalare fino alla vendita libera. (Corriere dello Sport)

Ore 8:00 – STEWARD AGGREDITI, FERMATI 6 TIFOSI DEL PORTO – Calci e pugni agli steward e lancio di monete contro i tifosi avversari all’interno dello Stadio Olimpico. Per questo sono stati arrestati giovedì sei tifosi del Porto che ieri sono stati processati per direttissima a piazzale Clodio. Tutti gli arresti sono stati convalidati, senza però l’applicazione di misure cautelari. I responsabili sono quindi a piede libero fino al processo. Gli scontri si sono verificati durante la sfida tra Roma e Porto, e sarebbe degenerata dopo il raddoppio giallorosso. (Il Messaggero)

