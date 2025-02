Ora tocca all’altra Roma

AS ROMA NEWS – Se il passaggio del turno in Europa League è stato propiziato dalla classe dell’intoccabile Dybala, ma anche dalle giocate dell’insostituibile Angelino, dall’esperienza di Paredes o dal carisma di Mancini, ora in campionato ci sarà ampio spazio alle seconde linee. Ranieri sta dimostrando di credere molto nella profondità della sua rosa, con rotazioni mirate ma che stanno permettendo un po’ a tutti di mettersi in mostra.

Tra Monza domani e Como domenica prossima spazio a tante novità rispetto all’undici visto contro il Porto: Hummels dovrebbe riprendersi il centro della difesa e rimettere minuti preziosi nelle gambe, Nelsson e Gourna-Douath faranno rifiatare Ndicka (o Mancini) e Konè (o Paredes), mentre a sinistra Salah-Eddine avrà la possibilità di dimostrare di essere un ricambio più che valido di Angelino.

In attacco, con Dovbyk fermo ai box per un piccolo problema muscolare, spazio a Shomurodov, con Baldanzi e Soulè che si alterneranno al suo fianco. Dybala verrà dosato in vista di Roma-Athletic Bilbao, sfida decisiva per la stagione romanista. Spera anche Saud, finito nel dimenticatoio dopo l’arrivo di Rensch e il recupero di Saelemaekers: lo spazio su quella fascia si è ridotto notevolmente, ma il saudita spera di riavere una nuova chance tra domani e domenica prossima. Perchè ora più che mai serve l’aiuto di tutti.

Fonti: Il Romanista / Il Tempo / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport