Forma fisica e problemi personali: così si complica il rinnovo di Hummels

NOTIZIE AS ROMA – Da monumento a riserva. Mats Hummels è un tema dentro Trigoria, con il tedesco che non ha più visto il campo da quel Milan-Roma di Coppa Italia che ha visto i giallorossi essere malamente eliminati dopo una prestazione piuttosto deludente.

Ranieri gli ha concesso una pausa, che il tecnico ha definito “vacanza”, ma che in realtà è stato un periodo di riposo di cui il calciatore aveva bisogno per risolvere alcuni problemi personali e ritrovare la condizione migliore. Questione fisica, indubbiamente, ma anche psicologica, riferisce l’edizione odierna de Il Tempo.

Le difficoltà a livello personale a causa della lontananza della famiglia sono un tema delicato per la sfera di Mats, tanto da essere un ostacolo pure sull’eventuale rinnovo per un’altra stagione, come ammesso anche dallo stesso Hummels. Ma il tedesco ora sta ritrovando pian piano la forma migliore e già domani sera contro il Monza dovrebbe tornare a guidare la difesa giallorossa.

Fonte: Il Tempo