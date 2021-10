AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di venerdì 30 settembre 2021:

Ore 17:45 – DOMANI MOU IN CONFERENZA – Ci sarà domani alle ore 17 la conferenza stampa di Josè Mourinho in vista di Roma-Empoli, partita di campionato che si giocherà domenica alle 18.

Ore 16:30 – NUOVO ACQUISTO PER LA ROMA UNDER 17 – Il centrocampista svedese Roberto Vranjes sarà il nuovo rinforzo per le giovanili giallorosse. Il calciatore arriva dal Motala AIF. Ad annunciarlo è il club giallorosso con un tweet.

Ore 15:25 – NANDEZ SUL MERCATO, PARLA L’AGENTE – Naithan Nandez, centrocampista del Cagliari accostato alla Roma durante il mercato estivo, cambierà casacca a gennaio. A rivelarlo è l’agente del calciatore: “Giulini ci ha promessodi fare il possibile affinché vada via nel mercato invernale. Nandez vuole vincere qualcosa, vuole giocare la Champions. Ci sono due o tre società che lo cercheranno a gennaio”.

Ore 14:55 – DIAWARA CONVONCATO CON LA GUINEA – Amadou Diawara parteciperà con la Guinea al doppio match contro il Sudan (6 e 9 ottobre) ed alla sfida contro il Marocco (12 ottobre), gare valide per le qualificazioni ai mondiali in Qatar.

Ore 14:00 – SPINAZZOLA TORNA A CORRERE – Con un video pubblicato su Instagram Leonardo Spinazzola ha mostrato alcuni momenti del suo percorso di recupero che l’hanno visto tornare a correre a Trigoria. “Non si molla” il messaggio finale di Spinazzola.

Ore 11:30 – CRISTANTE IN DIFFIDA, GIOCA DARBOE – Mou potrebbe cambiare in vista di Roma-Empoli: a centrocampo possibile turno di riposo per Cristante, che è diffidato e con un cartellino giallo salterebbe la Juventus. Salgono le quotazioni di Darboe.

Ore 8:40 – VILLAR VERSO LA CESSIONE A GENNAIO – Non impiegato dal primo minuto nemmeno contro lo Zorya, Gonzalo Villar è sempre più vicino al dire addio a gennaio: Fiorentina e Napoli in Italia, Atletico Madrid ed Everton all’estero lo stanno tenendo d’occhio.

