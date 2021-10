Roma, tre punti a ogni costo: contro l’Empoli tornano i titolari

AS ROMA NEWS – Tre punti a ogni costo. Dopo aver incassato la seconda sconfitta stagionale nel derby, la Roma deve ripartire subito in campionato. I tre gol rifilati allo Zorya non possono bastare ai giallorossi per riscattarsi del tutto, ora serve come il pane battere l’Empoli.

Dopo i toscani infatti arriverà l’odiata pausa per le nazionali, e affrontare due settimane di stop con un altro risultato deludente demoralizzerebbe l’ambiente, cosa che Mourinho vuole evitare a ogni costo. La squadra deve restare carica, soprattutto perchè alla ripresa del campionato ci saranno tre partite a dir poco decisive per questa prima parte di stagione.

La Roma infatti affronterà prima la Juventus allo Stadium e poi il Napoli all’Olimpico, e in mezzo a queste due scontri diretti dall’altissimo coefficiente di difficoltà i giallorossi giocheranno in Norvegia contro il Bodo/Glimt, secondo nel girone di Conference League e ultimo scoglio rimasto da superare per chiudere il discorso qualificazione.

Ecco perchè domani Mourinho e i suoi ragazzi domani non possono permettersi passi falsi. Per non fallire l’obiettivo tre punti il mister si riaffiderà ai titolarissimi: in difesa riecco la coppia Mancini-Ibanez, mentre sulle corsie torneranno ad agire Karsdorp e Vina. A centrocampo l’unico rebus è legato alla conferma di Cristante, che è diffidato e che potrebbe dunque restare fuori: pronto Darboe, che ha scavalcato in un solo colpo sia Villar che Diawara nelle gerarchie di Mou.

In attacco zero dubbi: Mkhitaryan e Zaniolo torneranno a giocare larghi, con Pellegrini sulla trequarti e Tammy Abraham di punta. Una formazione che sulla carta dovrebbe fare di un sol boccone l’Empoli, determinato però a fare uno scherzetto ai giallorossi: i toscani si trovano a quota 9 in classifica, appena tre punti sotto ai capitolini, e vengono da due convincenti vittorie consecutive. Occhio dunque a sottovalutare i toscani, molto bravi nel gioco di rimessa. Vincere domani è uno di quegli step fondamentali per il lungo e tortuoso cammino giallorosso.

Giallorossi.net – A. Fiorini