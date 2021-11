AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Ore 11:30 – IPOTESI GRILLITSCH PER LA MEDIANA – L’obiettivo principale per il mercato di gennaio è Dennis Zakaria, l’alternativa è Florian Grillitsch, centrocampista dell’Hoffenheim. Il ventiseienne ha deciso di non rinnovare con il suo club e si è messo ufficialmente sul mercato. Nella lista di Pinto anche Ruben Loftus–Cheek del Chelsea e Harry Winks del Tottanham. Lo rivela il Corriere dello Sport.

Ore 10:50 – BORJA MAYORAL VERSO LA FIORENTINA – L’attaccante spagnolo Borja Mayoral può lasciare la Roma già da gennaio, c’è la Fiorentina in pressing. Il Real Madrid però non ha intenzione di cederlo di nuovo in prestito, ed è disposto a farlo partire solo a titolo definitivo. A riferirlo è La Nazione.

Ore 9:15 – SPINAZZOLA BRUCIA LE TAPPE, SMALLING RALLENTA – Leonardo Spinazzola punta a tornare a disposizione di Mou prima della sosta di Natale nonostante le raccomandazioni del medico. Chi invece non migliora è Chris Smalling: il difensore non ce la farà a rientrare nemmeno dopo la pausa per le nazionali e salterà il Genoa. Lo scrive l’edizione odierna de La Repubblica.

Ore 8:40 – DALOT, PINTO IN PRESSING – Diogo Dalot è il primo nome sulla lista di Tiago Pinto per rinforzare le fasce. Il gm sta cercando di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma serve convincere il Manchester United a lasciarlo partire. Lo scrive oggi Il Tempo.

