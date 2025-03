AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di venerdì 14 marzo 2025.

ORE 10:50 – SAELE: “CADI 4 VOLTE, TI RIALZI 5” – “Cadi 4 volte e ti rialzi 5. Alza la testa e torna al lavoro! Daje Roma“. Questo il post che Alexis Saelemaekers ha pubblicato su Instagram all’indomani dell’eliminazione della Roma dall’Europa League.

ORE 10:00 – VENDITTI: “PARTITA FINITA COL ROSSO A HUMMELS” – Il cantautore romanista Antonello Venditti ha commentato la partita persa ieri dalla Roma con una storia su Instagram: “Non ho aspettato neanche la fine perché la fine è cominciata da quando Hummels si è fatto espellere. A me è sembrata una bellissima Roma, tecnica, più forte dell’Athletic. Ma il calcio è questo e mi dispiace. Per Claudio (Ranieri ndr), per i tifosi della Roma, per tutti noi e per il calcio italiano che perde una bella opportunità di andare avanti e sommare posti in coppe europee. Questa è la realtà”.

ORE 8:40 – I GIORNALI STRONCANO HUMMELS – Voti molto bassi per Mats Hummels dopo il grave errore di ieri che ha condizionato la partita persa 3 a 1 dalla Roma sul campo del Bilbao. Tante insufficienze sui quotidiani per quasi tutti i giallorossi: bene solo Svilar, Paredes e Baldanzi, pioggia di 4 per Dovbyk, insufficienze anche per Ranieri.

