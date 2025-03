Ranieri ci ripensa: anche per lui ora è esagerato il rosso a Hummels

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’eliminazione dall’Europa League brucia ancora e, a mente fredda, la Roma fatica ad accettare il verdetto del San Mamés. L’espulsione di Mats Hummels dopo appena undici minuti ha stravolto i piani di Ranieri, consegnando di fatto la qualificazione all’Athletic Bilbao. Il tecnico giallorosso, dopo aver rivisto le immagini, ha ammesso di aver giudicato l’episodio troppo frettolosamente a caldo e, alla vigilia della sfida con il Cagliari, ha deciso di convocare una conferenza stampa.

La decisione dell’arbitro Turpin, giurista di professione, appare ora discutibile sotto diversi aspetti: il fallo è avvenuto lontano dall’area, il pallone non era diretto verso la porta e Mancini avrebbe potuto recuperare sull’avversario. Dettagli che, secondo molti ex arbitri, avrebbero dovuto portare a una semplice ammonizione. Il VAR, però, ha preferito non intervenire, forse per evitare una lunga revisione.

A Trigoria nessuno parla di accanimento da parte dell’Uefa, ma il malumore tra i tifosi cresce. Il rapporto tra la Roma e le direzioni arbitrali europee è da tempo teso, con episodi controversi che risalgono alla semifinale di Champions del 2018 contro il Liverpool e che sono proseguiti fino alla finale di Budapest dello scorso anno. Il club, per volontà dei Friedkin, non ha intenzione di alzare la voce, ma il tema arbitrale continua a pesare.

Fonte: Corriere dello Sport