Roma, dieci finali per la Champions: Ranieri tenta un altro miracolo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Con l’Europa League e la Coppa Italia ormai archiviate, la Roma si prepara a vivere il finale di stagione con un obiettivo molto ambizioso: la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo che, solo pochi mesi fa, sembrava lontanissimo, ma che oggi è tornato possibile grazie a una straordinaria rimonta guidata da Claudio Ranieri.

Da quando il tecnico è tornato sulla panchina giallorossa, la squadra ha cambiato passo, conquistando 33 punti in 16 giornate e recuperando terreno su tutte le rivali dirette. La Juventus, quarta in classifica, ha visto il suo vantaggio ridursi da 11 a 6 punti, la Lazio da 12 a 5, il Bologna da 8 a 4, mentre la Fiorentina e il Milan sono stati addirittura sorpassati. Numeri che testimoniano la crescita della Roma sotto la guida di Ranieri, ma che non permettono distrazioni: la lotta per un posto tra le prime quattro è più aperta che mai.

Domani, contro il Cagliari, i giallorossi dovranno sfruttare l’occasione per avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions, approfittando anche dei due scontri diretti tra le concorrenti, Fiorentina-Juventus e Bologna-Lazio. Vincere diventerebbe fondamentale per arrivare alla sosta con il morale alto e con la consapevolezza di potersela giocare fino alla fine.

Il calendario, però, non farà sconti. Dopo la pausa per le nazionali, la Roma sarà attesa da un vero e proprio tour de force, con quattro scontri diretti all’Olimpico e trasferte durissime sui campi di Atalanta e Inter. Ranieri lo sa bene: servirà continuità, coraggio e quel pizzico di follia che da sempre accompagna le grandi imprese. Perché la Champions non è più un sogno, ma un obiettivo da provare a inseguire con tutte le forze.

Fonte: Corriere della Sera