Svilar senza rinnovo: ottimismo Roma, ma il belga chiede uno stipendio top

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma è sicura di costruire la squadra del futuro partendo da Mile Svilar. Ma del rinnovo di contratto del portiere belga ancora non c’è traccia. Da Trigoria, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric), filtra ottimismo attorno al contratto del belga che attualmente percepisce 1 milione di euro fino al 2027. Dall’entourage del calciatore meno.

In ballo ci sono tanti soldi: la richiesta di Svilar è alta, in linea con lo status acquisito, circa 4 milioni l’anno per scansare le sirene (già ingombranti) della Premier e giurare amore ai colori giallorossi. La forbice tra domanda e offerta è ancora ampia. Il belga ha 25 anni, un ingaggio molto basso rispetto al valore del suo cartellino e sa che la prossima estate potrebbe offrire molte opportunità. Perchè il prezzo sul mercato lo fa anche il contratto e, a queste condizioni, Svilar fa gola a mezza Europa. In più, questo rinnovo è tra i più importanti della carriera.

Ambizione e ingaggio vanno di pari passo. Così come la gratitudine nei confronti del club che lo ha (ri)lanciato sui palcoscenici internazionali. La volontà del portiere è proseguire con la Roma, ma a certe condizioni. E se il club vuole blindare uno dei suoi gioielli più preziosi, serve un’offerta importante. Da big. Com’è Svilar in questo momento.

Fonte: La Repubblica