Roma, totem a picco: Hummels e Dovbyk verso l’addio

AS ROMA NEWS – Deici partite al termine della stagione, e dopo l’uscita dall’Europa League in casa Roma iniziano le prime valutazioni sul futuro. Tra i nomi in bilico spiccano quelli di Mats Hummels e Artem Dovbyk, due giocatori arrivati con grandi aspettative ma che, tra rendimento altalenante ed episodi negativi, potrebbero salutare il club già in estate. L’eliminazione dall’Europa League contro l’Athletic Bilbao ha segnato un punto di svolta, accelerando le riflessioni della società su entrambi i calciatori.

Hummels, un finale amaro – Arrivato nella Capitale con l’esperienza e il carisma di un veterano, Hummels avrebbe dovuto rappresentare un pilastro della difesa giallorossa. Tuttavia, il difensore tedesco non è mai riuscito a imporsi con continuità, alternando prestazioni convincenti a errori pesanti. L’ultimo, quello fatale di San Mamés, è stato il più difficile da digerire: la sua leggerezza in uscita ha spianato la strada al gol decisivo dell’Athletic, condannando la Roma all’eliminazione.

Subito dopo la partita, il centrale ex Borussia Dortmund ha provato a metterci la faccia, scusandosi pubblicamente prima sui social e poi di persona al rientro a Fiumicino. Ma le sue parole potrebbero non bastare a garantirgli una permanenza in giallorosso. Già finito nel mirino della critica per il suo stile di vita poco rigoroso – con voci su una condizione fisica non sempre ottimale – il futuro di Hummels sembra ormai segnato. La Roma riflette, ma la sensazione è che le strade siano destinate a separarsi.

Dovbyk, 14 gol non bastano – Diverso il caso di Artem Dovbyk, ma con lo stesso epilogo possibile. L’attaccante ucraino, acquistato la scorsa estate per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, non ha mai davvero convinto. I numeri, almeno sulla carta, non sono disastrosi: 14 gol stagionali, un bottino rispettabile. Eppure, il peso specifico delle sue reti è stato spesso relativo, e la sensazione generale è che il giocatore non abbia mai fatto davvero la differenza nei momenti chiave.

Il problema principale non è solo tecnico, ma caratteriale: Dovbyk non è mai riuscito a conquistare del tutto la tifoseria, che si aspettava un attaccante più incisivo e determinante. La sua difficoltà ad adattarsi alla Serie A e l’incapacità di imporsi nei big match hanno fatto scattare più di un campanello d’allarme a Trigoria. La Roma, che ha investito pesantemente su di lui, dovrà decidere se concedergli un’altra chance o cercare di monetizzare una sua eventuale cessione in estate. Non mancano gli estimatori, soprattutto in Premier League e Liga, ma il club giallorosso dovrà valutare attentamente per evitare una minusvalenza.

