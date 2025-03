Roma, caso Koné dopo Bilbao: il giocatore non rientra col pullman insieme alla squadra

AS ROMA NOTIZIE – Un dettaglio non è passato inosservato nella notte successiva alla sconfitta contro l’Athletic Club: Manuel Koné è stato l’unico giocatore della Roma a non tornare in pullman con il resto della squadra dall’aeroporto di Fiumicino. Un’assenza che ha subito alimentato dubbi e indiscrezioni, soprattutto alla luce delle parole di Claudio Ranieri nel post-partita di Empoli-Roma, quando il tecnico ha lanciato una frecciata a un giocatore senza però farne il nome.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il centrocampista francese potrebbe essere il destinatario del messaggio del tecnico romanista. La sua mancata presenza nel rientro collettivo potrebbe essere il segnale di una situazione più complessa all’interno dello spogliatoio, in un momento già delicato dopo l’eliminazione dall’Europa League. Se davvero Ranieri si riferiva a lui, potrebbe trattarsi di un richiamo a un atteggiamento non allineato con il resto del gruppo, un aspetto su cui il tecnico pone sempre grande attenzione.

Fonte: Il Messaggero