LIVE! – RANIERI: “Ho rivisto l’espulsione di Hummels, è stata un po’ forzata. Dovbyk deve decidersi, io credo in lui ma lui deve credere in noi” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Claudio Ranieri sceglie di parlare alla vigilia di Roma-Cagliari e all’indomani della dolorosa eliminazione dell’Europa League per mano dell’Athletic Bilbao sulla quale ha inciso la discussa espulsione di Hummels. Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso in conferenza stampa.

“Prima di iniziare volevo tornare sull’espulsione di Hummels: avevo visto l’immagine dal telefonino, ci poteva stare, ma è un pochino forzata. Non ci sono tutti e quattro i parametri per parlare di chiara occasione, è stato severo, poteva anche dare un giallo, se fosse stato Bayern-Real dopo 10 minuti avrebbe dato il giallo e nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Turpin lo vorrei sempre, è un arbitro decisionista, siamo amareggiati ma questo è il calcio. Faccio questa conferenza perchè Cagliari è una città particolare”.

Giocatori come Konè, Saelemaekers e Pellegrini sono stati poco utilizzati, si comincia a fare già un ragionamento nell’immediato futuro?

“Certo, l’immediato futuro è domani. Capisco che per voi una cosa del genere fa notizia, non io. L’allenatore può cambiare 5 giocatori, per me è una plusvalenza perché mi dà l’opportunità di cambiare in corso una partita. Poi dopo 10 minuti salta tutto cambia il piano partita e salta tutto. Sono giocatori fortissimi che sono nella mia mente per fare forte la Roma. Per me non c’è nessuna notizia, poi voi fare il vostro lavoro”.

Dovbyk continua a essere poco coinvolto, cosa si può fare? Perchè lo ha tolto dopo 8 minuti della ripresa e non intervallo?

“L’ho cambiato quando ritenevo giusto farlo, loro stavano attaccando fin troppo e con Soulè ho dato più struttura e ho lasciato Dybala come riferimento. Dovbyk deve decidersi, deve reagire e far vedere che giocatore è. Io credo in lui, ma lui deve credere in noi”.

Ci sono evoluzioni sull’allenatore? Ha cambiato qualcosa nella sua testa?

“Ma vi pare che se c’è qualcosa ve lo vengo a dire? Aspettate la fine del campionato e vedrete chi ha scelto il presidente. Io non cambio idea, ho un raggio d’azione e vedo. Ora il focus è sulle dieci partite, è la cosa più importante per tutti. Cinque partite fuori e cinque in casa, giochiamocele alla morte e poi raccoglieremo i punti che sapremo meritarci”.

Che vuol dire che Dovbyk deve credere in voi?

“Che noi abbiamo un modo di giocare aggressivo. A lui ho detto: “Tu pensi al gol, noi alla prestazione. Se tu fai una prestazione buona e non segni, io ci passo sopra. Ma se non fai la prestazione e non segni, allora comincio a pensare…Io quello chiedo ai ragazzi, la prestazione. So che non possono dare sempre il 100%. Ma se tu non mi dai né prestazione né il gol, mi lasci l’amaro in bocca”.

Dovbyk si è arreso?

“Non credo, non voglio crederlo. Se si arrende, ho altri 25 che vogliono giocare…”

Ha parlato con la proprietà visto questo dietrofront?

“Non ho parlato con nessuno”.

La squadra come ha reagito? Hummel come sta?

“Hummels si è scusato con tutti, è dispiaciutissimo. La squadra la vediamo domani, dobbiamo stare sul pezzo, il Cagliari è una squadra quadrata, verranno qui per salvarsi e giocando col coltello coi denti. Loro vanno molto in verticale”.

Dybala si toccava in continuazione…E’ un punto fermo per il prossimo anno?

“Si toccava perchè non stava benissimo. Lui è un punto fermo del prossimo anno, è un giocatore che quando sta bene c’è una Roma differente, lo ribadisco. Lui vale il prezzo del biglietto, fa giocate che altri non hanno”.

C’è una formazione base o ci sarà sempre alternanza?

“Ci sarà meno alternanza ora, ma ci saranno sempre formazioni differenti. Poi dipende da quello che mi dice la partita, e la settimana ora che possiamo lavorare tutti i giorni. Sta a me vedere se c’è qualcuno che scende di forma e sostituirlo, o farlo subentrare. Dipende da partita a partita”.

Tanti gol subiti da palla inattiva. Ha notato una mancanza di concentrazione da parte di qualcuno?

“Marchiamo a uomo, avevo predisposto uomini alti per controbattere la loro bravura. Ma non è stato possibile, tutto qua…”