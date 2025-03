HUMMELS: “Ranieri ha fatto la differenza, ho tanto rispetto per lui. Roma è bellissima, vedremo che succederà”

NOTIZIE AS ROMA – Torna a parlare Mats Hummels, al centro delle critiche per il rosso subìto contro l’Athletic Club. Nei giorni scorsi il difensore tedesco ha rilasciato un’intervista pubblicata solo nella giornata odierna da DAZN. Le sue parole: “La grande differenza rispetto ai mesi passati, l’ha fatta mister Ranieri. Ha visto tutta la qualità che ha questa squadra, abbiamo grandi giocatori che vogliono giocare a calcio. Abbiamo tanta qualità quando abbiamo la palla”.

Il rapporto con Ranieri?

“È ottimo, lo rispetto tanto. Parliamo molto e non solo di calcio. Ha vissuto tutto nel mondo del calcio, sa cosa pensano i giocatori, come si allenano. È convinto delle sue scelte, se deve vincere una partita non guarda il nome sulla maglia ma chi si allena meglio. È bravo a costruire un gruppo che poi da tutto sul campo. Poi ovvio ogni partita è diversa, ma la cosa più importante è che chiunque giochi dia il massimo per il gruppo”

Sui tifosi…

“Quando giochiamo in casa fanno la differenza. Il primo impatto è stato particolare, perchè sono entrati 15 minuti dopo il fischio di inizio. Sono venuto qui anche per vivere questa esperienza. Ho visto tutta la loro passione, ad Empoli erano in 5000. È abbastanza simile a quello che succedeva a Dortmund, anche lì c’è una forte passione, dove sia prima della partita che dopo si respira un’atmosfera incredibile”.

Una partita che vorresti rigiocare.

“Personalmente vorrei rigiocare contro il Milan nei quarti di finale di Coppa Italia perché siamo stati eliminati. E anche perché non ho disputato una grande partita. Forse i miei peggiori 45 minuti stagionali, non so cosa è successo. Venivo da delle buone partite, ho sbagliato alcune scelte. E poi ovvio vorrei rigiocarla sia per il risultato perché siamo stati eliminati ma anche per come abbiamo giocato”.

Il derby?

“Non c’è un solo ricordo. È stata una partita incredibile con un’atmosfera unica. Abbiamo segnato subito due gol. Sentivamo di vincere il derby. È sempre qualcosa di speciale vincere un derby. Ho giocato quelli contro lo Schalke 04 quando ero al Dortmund. Però è qualcosa di diverso giocare un derby tra due squadre che giocano nello stesso stadio. È stato un giorno incredibile e anche un’esperienza unica per me qui a Roma”.

Roma e l’italiano?

“Capisco un po’ di parole in italiano anche se non sono ancora molto a mio agio a parlarlo. Capisco la lingua, una bellissima lingua e voglio approfondirla. Roma è bellissima, amo la città. Mi piace anche viverla quando ho del tempo libero, come andare in centro. Mi piace veramente tanto questa città. Mi piaceva già Roma prima che arrivassi qui perché è una città magnifica”.

Il futuro?

“Il futuro verrà deciso nel futuro. Sono felice di come stanno andando le cose ora. Non ho giocato all’inizio ma non è stato un problema per me perché non mi aspettavo di giocare 40 partite. Ora sta andando tutto per il meglio da quando è arrivato Ranieri, quindi vedremo che succederà”.