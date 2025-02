AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di venerdì 21 febbraio 2025.

Ore 13:30 – LA ROMA PESCA IL BILBAO – La Roma incontrerà l’Athletic Bilbao negli ottavi di finale di Europa League. Andata all’Olimpico il 6 marzo, ritorno in Spagna il 13. La vendita dei tagliandi, comunica il club giallorosso, scatterà lunedì 24 alle ore 12.

Ore 11:30 – RANKING UEFA: LA ROMA SCAVALCA L’INTER – Dopo la vittoria contro il Porto di ieri, la Roma ha operato il sorpasso sull’Inter nel ranking Uefa: i giallorossi ora sono sesti, dietro solo a Real, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool e PSG. (Uefa.com)

Ore 10:20 – BURDISSO AVVISTATO ALL’OLIMPICO – Nicolas Burdisso era presente ieri sulle tribune dell’Olimpico per assistere a Roma-Porto. L’ex difensore e ora dirigente ha parlato a lungo con Balzaretti: non è da escludere un suo ritorno a Trigoria, anche se al momento non risultano contatti. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – RYAN FRIEDKIN ESULTA IN TRIBUNA – Il vice presidente giallorosso Ryan Friedkin era presente all’Olimpico e ha esultato ai gol di Dybala. Il texano ha scelto di essere vicino a squadra e allenatore in una partita decisiva per la stagione. (Corriere dello Sport)

Ore 9:15 – DYBALA E ANGELINO AL TOP SUI QUOTIDIANI – Paulo Dybala, con una media che sfiora l’8,5, è il migliore in campo per distacco sulle pagelle dei quotidiani. Angelino lo segue con voti oltre il 7, seguito da Mancini. Insufficienze per Ndicka e soprattutto Svilar, che rimedia quasi ovunque un 5.

Ore 8:55 – DOVBYK PROVA A RECUPERARE PER IL MONZA – Artem Dovbyk ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema all’adduttore destro. Si è infortunato nella rifinitura di mercoledì mentre calciava in allenamento. Le sue condizioni non preoccupano e da Trigoria filtra ottimismo dopo gli accertamenti svolti nella giornata di ieri: l’ucraino proverà a recuperare per la gara contro il Monza. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – OGGI ALLE 13 IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI – Si terrà oggi a Nyon, alle ore 13, il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League: la Roma potrà pescare solo una tra la Lazio e l’Athletic Bilbao. Qualora venisse evitato il derby, la stracittadina sarebbe possibile solo in finale. (La Repubblica)

