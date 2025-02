Calciomercato Roma, Ausilio: “Giallorossi fortemente interessati a Frattesi, ma spero resti qui a lungo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha rilasciato alcune dichiarazioni per Sportmediaset. Tra i temi affrontati dal ds nerazzurro c’è anche Frattesi, che nella scorsa sessione di mercato era stato accostato alla Roma. Queste le sue parole:

“Ha un contratto ancora lungo. So benissimo che il ragazzo ha nella sua testa l’aspettativa di giocare maggiormente e per le qualità lo meriterebbe. Sapevamo di un forte interesse della Roma, ma gli abbiamo fatto capire, in un confronto, che avrebbe avuto un presente e un futuro importante nell’Inter. E giocare con noi significa essere in lotta, oggi, su tutti i fronti. Finita la stagione ci metteremo a tavolino e decideremo insieme serenamente, ma voglio pensare che Frattesi rimarrà ancora a lungo nell’Inter”.