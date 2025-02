Lecce-Udinese, Lucca litiga con i compagni pur di battere il rigore. L’attaccante segna, Runjaic lo sostituisce (VIDEO)

ALTRE NOTIZIE – La 26esima giornata di campionato si apre con la sfida tra Lecce e Udinese al Via del Mare. Al 32′ Lorenzo Lucca, attaccante cercato dalla Roma nel corso del mercato invernale, si rende protagonista di un episodio poco gradevole: l’arbitro concede calcio di rigore e l’attaccante prende il pallone per battere il penalty. I compagni non ci stanno e ne nasce una brutta lite, soprattutto con Thauvin, che avrebbe dovuto tirare il rigore.

Lucca, ammonito anche dal direttore di gara, segna dal dischetto con un tiro centrale e non viene abbracciato dai compagni dopo il vantaggio dei bianconeri. A seguire, al 36′, il tecnico bianconero Runjaic decide di sostituirlo mandando in campo Iker Bravo. Qui sotto il video del fattaccio.