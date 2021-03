AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di giovedì 11 marzo 2021:

Ore 11:00 – Dopo Monchi, è il turno di Franco Baldini. James Pallotta ha parlato anche del suo braccio destro rispondendo alle domande dei tifosi su Twitter: “Uno sbaglio affidarmi a Baldini? Non avete idea delle buone cose che ha fatto. E’ stato grande“.

Ore 10:15 – L’attaccante spagnolo Pedro parla della sua avventura nella Roma e della sfida di stasera contro lo Shakhtar: “Sono molto contento a Roma sia dal punto di vista della squadra, sia a livello personale. Il calcio inglese è più fisico e veloce. Qui le squadre sono più difensive e tattiche, è più difficile creare spazi per gli attaccanti, ma mi sto adattando bene. Lo Shakhtar è un rivale di qualità e sarà difficile batterli nel doppio confronto. Ma vogliamo continuare ad avanzare in Europa League”. (Diario de Avios)

Ore 9:50 – Francesco Totti parla al Corriere della Sera, questa un’anticipazione delle sue parole che usciranno integralmente domani: “Il calcio a Balotelli e lo sputo a Poulsen le cose più brutte che potessi fare. Social e Covid problemi del calcio moderno. I veri campioni stanno sparendo“. (Corriere della Sera)

Ore 9:00 – Fonseca ha deciso: stasera contro lo Shakhtar spazio a Mkhitaryan falso nove con Borja Mayoral in panchina insieme a Dzeko. (Il Tempo / La Repubblica)

