AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Ore 13:30 – Dopo aver debuttato anche con la prima squadra in Europa League, Filippo Tripi, capitano della Primavera, rinnova il contratto con la Roma fino al 2024. Ad annunciarlo e a commentare la notizia è lo stesso calciatore su Instagram: “Orgoglioso di aver rinnovato con questi colori fino al 2024. SEMPRE FORZA ROMA”.

Ore 13:00 – Ufficiale: Daniele De Rossi entra nello staff azzurro di Roberto Mancini e lavorerà dunque per l’Italia in vista dell’Europeo 2021.

Ore 12:30 – L’arbitro che dirigerà Roma-Napoli di domenica prossima sarà il signor Di Bello, mentre al VAR scelto Di Paolo.

Ore 10:30 – Claudio Vigorelli, procuratore di Zaniolo, è stato intervistato da Tuttosport. Sul possibile interesse della Juventus, l’agente del giallorosso ha dichiarato: “In questo momento pensiamo soltanto al suo ritorno in campo con la Roma“.

Ore 10:00 – Dusan Vlahovic, attaccante nel mirino della Roma per giugno, ha parlato del suo futuro al Corriere dello Sport: “Ho un contratto con la Fiorentina fino al 2023. A Firenze sto benissimo, mi amano. Sono arrivato ragazzino e mi ritrovo uomo. Ci sarà tempo e modo più avanti, di parlare. In questo momento io sono concentrato sulle 11 finali che ci aspettano”.

Ore 9:35 – Il Napoli torna forte su Jordan Veretout: in estate è previsto un nuovo assalto al centrocampista francese, pallino di Giuntoli. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – Un solo dubbio di formazione per stasera: giocherà uno tra Ibanez e Mancini contro lo Shakhtar. In attacco il tridente spagnolo formato da Perez, Pedro e Borja Mayoral.

