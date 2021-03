(LIVE!) SHAKHTAR DONETSK-ROMA: 0-0

AS ROMA NEWS – Ritorno degli ottavi di finale di Europa League per la Roma, a un passo dal traguardo dei quarti, mai raggiunti dal club giallorosso da quando esiste questa nuova competizione. Lo Shakhtar Donetsk, battuto 3 a 0 all’andata, deve tentare l’impresa per ribaltare il risultato dell’Olimpico.

La squadra di Fonseca però non deve permettersi di abbassare la guardia e pensare di essere già qualificata, altrimenti rischia di vivere una serata da incubo qui a Kiev. Servirà dunque massima concentrazione per chiudere il discorso qualificazione senza affanni. Di seguito le ultime sulle formazioni ufficiali e poi il racconto del match.

SHAKHTAR-DONETSK-ROMA, LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

12′ – Lo Shakhtar pericoloso con Alan Patrick, libero da calciare a centro area dopo un cross basso dalla destra, la palla viene deviata da Villar in angolo. Rischia la Roma.

6′ – OCCASIONE ROMA! Borja Mayoral lanciato in porta da un lungo rinvio di Cristante controlla benissimo di testa, si allarga e poi calcia in porta di potenza col mancino mandando però alto!

5′ – La Roma sta giocando molto alta in pressione, e non sembra intenzionata a difendersi nonostante il punteggio dell’andata.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Shakhtar Donetsk-Roma!

SHAKHTAR-DONETSK-ROMA, LE ULTIME IN DIRETTA DA KIEV

Ore 17:55 – Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata dal club giallorosso con un tweet che riportiamo di seguito.

Ore 17:45 – Questa la formazione ufficiale dello Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodo, Vitao, Kryvtsov, Matvienko; Alan Patrick, Marcos Antonio, Maycon; Tete, Moraes, Solomon.

Ore 17:40 – Sky Sport anticipa la formazione ufficiale della Roma che scenderà tra poco in campo, questo lo schieramento: Pau Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.

Ore 16:55 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso sopra lo stadio Olimpico di Kiev, temperatura di poco sopra lo zero. Il terreno di gioco appare in buone condizioni. Tra pochissimo vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

SHAKHTAR-DONETSK-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Vitao, Kryvtsov, Matvienko; Alan Patrick, Marcos Antonio, Maycon; Tete, Moraes, Solomon. All. Castro.

A disp.: Shevchenko, Paytov, Ismaily, Bondar, Marlos, Taison, Bolbat, Sudakov, Konoplyanka.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral. All. Fonseca.

A disp. Mirante, Fuzato, Mancini, Bruno Peres, Santon, Calafiori, Pellegrini, El Shaarawy, Dzeko.

Arbitro: Lahoz (Spa).

Assistenti: Devis e Del Paloma (Spa).

IV uomo: Fernandez (Spa).

Var: Hernandez (Spa).

Avar: De Burgos (Spa).

Giallorossi.net – A. Fiorini