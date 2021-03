SHAKHTAR DONETSK-ROMA 1-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Quarti di finale di Europa League raggiunti dalla Roma, che passa anche sul campo dello Shakhtar Donetsk col punteggio di 2 a 1. Vittoria meritata grazie a una doppietta del bomber di coppa Mayoral.

Bene anche Karsdorp e Pau Lopez, in affanno Ibanez. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera a Kiev e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 7 – Sempre attento e sicuro tra i pali. Paratona su Marlos nella ripresa.

Ibanez 5,5 – In affanno contro Solomon nelle prima parte di gara. La botta in testa non lo aiuta. Fonseca decide di lasciarlo negli spogliatori all’intervallo. Dal 46′ Mancini 6 – Più solido del suo compagno di squadra.

Cristante 6,5 – Preciso negli anticipi difensivi, coraggioso nella costruzione dal basso.

Kumbulla 6 – Quando viene puntato da Tetè, spesso viene saltato in velocità. Ma regge botta, soprattutto nella ripresa.

Karsdorp 7 – Gioca con buona personalità, preciso negli appoggi e nelle uscite palla a terra. Sa quando inserirsi, e dal suo piede nasce il gol qualificazione. Dal 58′ Bruno Peres 5,5 – Un po’ in affanno, rischia di causare un rigore dopo uno svarione difensivo.

Villar 6 – Non sempre sicuro nel palleggio. Da lui adesso ci si aspetta qualcosa di più nella trequarti avversaria: manca il passaggio illuminante o la conclusione verso la porta.

Diawara 6,5 – Bel primo tempo. Prezioso nelle chiusure, va spesso in anticipo sui palloni contesi a centrocampo. Dal 58′ Pellegrini 6,5 – Entra a partita praticamente chiusa, lui fa il suo illuminando le giocate in ripartenza della Roma.

Spinazzola 6 – Stasera gioca col freno a mano tirato, badando più a non scoprire la fascia. Dal 58′ Calafiori 6 – Rientra in campo dopo lunga assenza. Smanioso di farsi notare, sbaglia per troppa foga.

Carles Perez 6 – Primo tempo bruttino, cresce nella ripresa. Offre un assist bello e generoso al compagno e connazionale Mayoral. Gli manca il gol, anche per suoi demeriti.

Pedro 6,5 – Generoso, lotta e corre per tre. Gli manca un pizzico di lucidità nell’ultimo passaggio, che trova prima di uscire in occasione del gol qualificazione. Dal 75′ El Shaarawy sv.

Borja Mayoral 7,5 – Si impegna con una serie di tagli, spesso ben riusciti. Segna una doppietta da rapinatore d’area che chiude il discorso qualificazione. Molto più abile nel cercare la profondità di quando prova a far salire la squadra tenendo palla.

PAULO FONSECA 7 – La Roma vince a Kiev, strameritando il passaggio del turno. Scelte azzeccate quelle del mister, la squadra ha risposto in modo positivo non rischiando mai nulla e vincendo come aveva chiesto lo stesso Fonseca alla vigilia.

Giallorossi.net – A. Fiorini