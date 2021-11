AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di lunedì 15 novembre 2021:

Ore 13:35 – IL DS DEL NIZZA: “MI ASPETTO DI PIU’ DA KLUIVERT” – Julien Fournier, ds del Nizza, ha parlato di Kluivert intervistato da L’Equipe: “Mi aspetto di più da Justin e Calvin Stengs. Anche se gli infortuni fanno parte della vita di un atleta, devono dare di più al club, lo sanno. Sono fantastici, ma la realtà è il campo: abbiamo giocato quasi tredici partite senza di loro. Ad un certo punto devono unirsi a noi. Sono stati scelti, abbiamo scommesso su di loro, li abbiamo messi a proprio agio, ora devono dare di più“.

Ore 13:00 – AG. SPINAZZOLA: “TORNA TRA DICEMBRE E GENNAIO” – “Mi ha inebriato vedere come ha lavorato Leonardo, otto ore al giorno senza sosta. Le cose procedono bene, speriamo che tra dicembre e gennaio possa aggregarsi al gruppo. Per me resta il terzino più forte al mondo”. Lo ha detto Davide Lippi, agente di Spinazzola, a Calciomercato.it.

Ore 10:30 – ZANIOLO RECUPERA, PELLEGRINI IN DUBBIO – Nicolò Zaniolo sta molto meglio e oggi dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo: contro il Genoa ci sarà. In dubbio invece Pellegrini, che non ha ancora recuperato dal problema al ginocchio. Quasi certe le assenze di Smalling, Kumbulla, Vina e Calafiori.

Ore 10:00 – RUI PATRICIO, ERRORE IN NAZIONALE – Brutto errore di Rui Patricio con la maglia del Portogallo, sconfitto due a uno dalla Serbia. Sul gol di Tadic che sblocca la partita il portiere giallorosso compie una papera facendosi battere da un tiro centrale (forse deviato) che gli sfugge dalle mani. (CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO)

Ore 9:30 – SENESI IN POLE PER LA DIFESA – Marcos Senesi è il profilo ideale per la Roma in vista di gennaio: i giallorossi lo vogliono per sistemare la difesa, specialmente se Kumbulla dovesse trasferirsi al Torino. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport.

Ore 8:40 – GRILLITSCH E VECINO LE ALTERNATIVE A ZAKARIA – Denis Zakaria vorrebbe aspettare l’offerta di una squadra che gioca la Champions, e al momento la Juventus è in vantaggio rispetto alla Roma. Pinto valuta alternative: Grillitsch e Vecino in corsa. Lo scrivono oggi Il Tempo e Il Messaggero.

