Mourinho conferma le due punte. E Zaniolo può sostituire Pellegrini

NOTIZIE ROMA CALCIO – Contro il Genoa vedremo ancora una Roma a due punte. Anche se ancora non è chiaro se il modulo prevedrà la difesa a quattro o quella a tre.

Di certo Mou non avrà a disposizione tutti i terzini sinistri: Vina è out per un problema muscolare, Calafiori potrebbe anche farcela ma lo Special One sembra comunque intenzionato a preferirgli Ibanez, nel caso di un 4-3-1-2, o El Shaarawy nel caso di un 3-4-1-2.

Si va comunque verso la conferma della coppia Abraham-Shomurodov, con un trequartista ad agire alle loro spalle. Che dovrebbe essere Pellegrini, ma il capitano ha ancora il ginocchio gonfio e potrebbe non farcela. Al momento le chance di vederlo in campo contro il Genoa sono del 50%.

Se non dovesse farcela, Mourinho potrebbe pensare di schierare Zaniolo al suo posto, in un ruolo più centrale con libertà di svariare. L’alternativa è Mkhitaryan, che però negli ultimi tempi è apparso piuttosto opaco.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Il Messaggero