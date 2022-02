AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 22 febbraio 2022:

Ore 11:45 – ELSHA E ZANIOLO, SOLO UN RIMPROVERO DALLA ROMA – Nessuna multa per Nicolò Zaniolo e Stephan El Shaarawy dopo che i due avevano trascorso la serata in un locale sabato scorso. Il club ha soltanto rimproverato i due, vista la situazione di casi Covid dentro il gruppo squadra. Lo scrive La Repubblica.

Ore 10:40 – SERIE A 2022-2023, SI PARTE IL 13 AGOSTO – Sono state definite le date del campionato 2022-2023, che a novembre lascerà spazio al Mondiale d’inverno. Si ripartirà il weekend del 13-14 agosto e il finale dovrebbe essere in programma per il 4 giugno 2023. Il Mondiale inizierà il 21 novembre e il dopo il 18 dicembre ci sarà la finale a Lusail.

Ore 9:40 – CASSANO: “MOU PEGGIO CHE AL TOTTENHAM” – “Questa Roma è un disastro. Mourinho sta facendo peggio di quanto ha fatto al Tottenham. Lo striscione di ieri mattina? Io ipotizzo che sia qualche tifoso sporadico, niente di organizzato“. Lo ha detto Antonio Cassano a Bobo TV.

Ore 9:10 – MOU RITROVA MANCINI E ZANIOLO – Per Spezia-Roma di domenica prossima Mourinho ritrova Mancini, che rientra dalla squalifica, e Zaniolo, che ha smaltito il problema al quadricipite. Out El Shaarawy, ancora indisponibili Mkhitaryan, Shomurodov e Perez.

Ore 8:50 – ROMA, STANGATA IN ARRIVO. RISCHIA ANCHE PINTO – Per Mourinho in arrivo 2 o 3 giornate di squalifica dopo i fatti di Roma-Verona. Ma rischia anche Pinto: secondo gli ispettori federali sarebbe stato lui a pronunciare la frase “ti ha mandato la Juve” a Pairetto. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – MOU PUNTA SU SERGIO, VERETOUT SUL MERCATO – La Roma sembra determinata a riscattare Sergio Oliveira a fine stagione per 13 milioni. Sul mercato ci finisce Veretout, che Pinto spera di cedere per 20 milioni e fare una plusvalenza. Lo scrive il Corriere dello Sport.

