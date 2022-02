“ON AIR!” – CIARDI: “Valverde e Renato Sanches per un centrocampo top”, PIACENTINI: “Serve anche un grande difensore”, CORSI: “Mou si deve svegliare, così non si va avanti”, CATALANI: “Sulla Juve ha detto una stupidaggine”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “La rabbia di Mou a fine partita? Mourinho in quel momento era me stesso, era tutti noi in quel momento allo stadio. L’atteggiamento del direttore di gara non è stato corretto, non è stato lungimirante: per tutta la partita ha detto che recuperava il tempo, e poi non lo ha recuperato. E questo a Mourinho non è andato giù…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Io penso che nel centrocampo della Roma non possano coesistere Lorenzo Pellegrini e Sergio Oliveira, uno dei due secondo me è di troppo. Io per il centrocampo prenderei o Ruben Nevez o Valverde, che nel Real Madrid a oggi non è titolare…col Real hai dei rapporti, e io un tentativo lo farei. Poi prenderei Renato Sanches, e mi schiererei così: Renato Sanchez , Valverde in mezzo, Bove o Sergio Oliveira, con Pellegrini vertice alto, e poi Zaniolo e Abraham davanti…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “A Mourinho gliela stanno tirando. Parlano di 3 o 4 giornate di squalifica. Ma pure ciccio bello (Tiago Pinto, ndr) sembra essere incriminato…vuoi vedere che serve a qualcosa e si sacrifica lui? Sui giornali stanno cominciando una bella guerra contro Mourinho, scrivendo che Fonseca aveva fatto molto meglio di lui… Mou però si deve svegliare, così non si va avanti, anche perchè le prossime partite saranno sempre più difficili. Tranne lo Spezia, che io pensavo fosse già in B, e invece rischia pure di salvarsi…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dov’è che la Roma deve andarsi a rinforzarsi sul mercato estivo? Il tema è sempre questo. La priorità è il regista, ormai questo si è capito, Mourinho si butta sempre su quel discorso, sul fatto che alla Roma manchi un Pirlo, un Pjanic. Ma per me manca anche un grande difensore centrali, perchè a tratti la difesa della Roma è stata imbarazzante. La Roma l’anno scorso ha speso 40 milioni per Abraham, e si dà per scontato che si possa ripetere un acquisto del genere anche la prossima estate. Sono tanti anni che non si vince nulla, e ora c’è una certa impazienza. La Roma non ha tutto questo tempo per rivincere un trofeo, e secondo me il tempo per aspettare non so se ci sarà. Detto questo, Mou si è dato tre anni di tempo, e credo che gli acquisti dovranno essere calciatori pronti fin da subito… Sergino Dest? Dalla Roma non sono arrivate smentite…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Oggi gli arbitri sono scarsissimi. Rocchi è stato un arbitro scarsissimo, ed è diventato il condottiero degli arbitri. Pairetto, figlio d’arte, è un arbitro scarso. Un arbitro serio sarebbe andato da quelli del Verona a dire: “Ogni secondo che stai per terra, è un minuto di recupero“. Totti per perdere tempo non si buttava per terra, ma metteva la palla sulla bandierina e ci stava sette minuti senza che nessuno gli togliesse la palla. Quegli altri sono pippe e si buttano per terra… La sfuriata di Mou? Penso che a lui gli siano venuti i nervi come a me quando ho visto i 4 minuti di recupero. E lui ha sbroccato male dicendo che a Pairetto lo aveva mandato la Juve, e secondo me ha detto una stupidaggine, e sicuramente la pagherà. Ho parlato con una persona che lavora alla Procura Federale e mi ha detto che a Mou, se gli va bene, gli daranno tre giornate. Se gli va bene…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “La Roma è stata danneggiata quest’anno, su questo Mourinho ha ragione. Ma lui prima calcia il pallone in tribuna, poi fa il gesto del telefono all’arbitro, poi viene trattenuto a fatica dai collaboratori perchè prova ad entrare in campo… Io ero arrabbiato quanto lui, ma quando sei in panchina certe cose poi le paghi…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “Si vive ormai in un clima di sospetto. Oltre alla riforma della giustizia ordinaria, bisognerebbe riformare anche quella sportiva. Io non penso che ci siano strategie contro la Roma, ma sicuramente c’è un accanimento. L’arbitro ha permesso un certo tipo di svolgimento della gara domenica. Ok, diamo tre giornate a Mourinho, però se tu subisci un determinato atteggiamento dell’arbitro durante tutta la partita, allora poi è normale che ti saltano i nervi…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Sono molto curioso di vedere che succederà e quante saranno le giornate di squalifica di Mourinho. Deve essere messo un punto su questa storia…basta. La Roma giochi e faccia risultati, non sono gli arbitri che allenano la squadra: quando è troppo è troppo…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Sono curioso di vedere se questi giovani su cui Mourinho ha puntato sabato scorso possono essere il futuro della Roma e se possono già dare una mano alla squadra. Noi parliamo tanto dei giovani, ma hanno dimostrato di essere esperti, nel senso che sono entrati senza paura e hanno tirato fuori dalla Roma da un problema grande. Non dico che dovranno essere titolari, ma potrebbe avere una chance come gli altri…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma? Oggi vorrei parlare di una questione extra calcio: su tutti i giornali si parla della prossima separazione di Totti e Ilary e un po’ dispiace, soprattutto perché ci sono tre figli di mezzo. Erano quasi vent’anni che stavano insieme…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “I giovani della Roma possono essere la cosa positiva di una stagione complicata. E chissà che così i senatori possano darsi una svegliata e si convincano a darsi una mossa…”

