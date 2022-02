AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 8 febbraio 2022:

Ore 10:40 – BRANCA: “MOU BOLLITO? TUTTA INVIDIA” – “Mourinho è un allenatore fenomenale, una persona che non ama perdere tempo. Lui bollito? Tutta invidia, il male del secolo“. Lo ha dichiarato l’ex ds dell’Inter Marco Branca a Tuttosport.

Ore 10:00 – KUMBULLA FA IL COMPLEANNO, GLI AUGURI DELLA ROMA – Tanti auguri Marash Kumbulla. Il difensore centrale italoalbanese compie oggi 22 anni, e per l’occasione la Roma gli ha dedicato una breve clip video con alcuni dei momenti salienti vissuti da Kumbulla con la maglia giallorossa.

Ore 9:20 – LA ROMA CON I TITOLARI, TRE CAMBI NELL’INTER – La Roma stasera affronta l’Inter a San Siro nel quarto di finale di Coppa Italia. I giallorossi con la formazione titolare: dubbio Pellegrini, probabile panchina per lui. L’Inter ne cambia tre: dentro D’Ambrosio, Darmian e Sanchez al posto di De Vrij, Dumfries e Dzeko.

