Sarri: “La Coppa Italia è la competizione più antisportiva del mondo”

ALTRE NOTIZIE – “La Coppa Italia è una delle competizioni più antisportive al mondo”. E’ il pensiero di Maurizio Sarri espresso oggi in conferenza stampa.

L’allenatore della Lazio spiega il perchè delle sue dichiarazioni: “La Coppa Italia è palesemente fatta per far arrivare alle dirette televisive certe squadre. Non si sa quando, dove e chi fa i sorteggi”.

Domani sera la Lazio affronterà il Milan a San Siro: la vincitrice sfiderà la vincente di Inter-Roma di questa sera nelle semifinali di Coppa Italia.