AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Queste tutte le ultimissime di mrcoledì 8 giugno 2022:

Ore 11:00 – CALENDARIO SERIE A IL 24 GIUGNO – La nuova Serie A prenderà forma il 24 giugno, giorno in cui verrà annunciato il calendario della stagione 2022/2023. Le date di inizio e fine si conoscono: si partirà il 13 agosto 2022, col campionato che terminerà il 4 giugno 2023.

Ore 10:30 – INNO IN CLASSE, ESPOSTO CONTRO LA MAESTRA – L’inno della Roma cantato in classe all’indomani della vittoria della Conference League sta creando ancora problemi. Dopo il caso avvenuto nella scuola “Caterina Usai” a Talenti, ora la denuncia arriva dal padre di un alunno della materna “Il Girasole Colorato” a Garbatella. Il Comitato Consumatori Lazio ha fatto sapere che ha presentato un ulteriore esposto presso la Procura per i Minorenni di Roma. (Il Messaggero)

Ore 9:50 – CONFERENCE, IL GIRO DELLA CITTA’ – Bella iniziativa del club giallorosso che farà girare la Conference per i vari quartieri di Roma da oggi fino al 22 luglio: si inizia da Testaccio e si passerà tra gli altri a Tiburtina, Garbatella e Rione Monti. (Leggo)

Ore 8:40 – ROMA, BOOM DI TESSERE: RAGGIUNTA QUOTA 40MILA – L’entusiasmo non si placa: la Roma abbatte il muro dei 30mila abbonati. Non accadeva da 18 anni: era il 2004 e il club stava ancora raccogliendo i frutti dello scudetto vinto: 47.039. Un obiettivo che i Friedkin contano di raggiungere a medio termine, considerando che l’ultima campagna prima del Covid aveva fatto registrare poco più di 21mila abbonati. (Il Messaggero)

Ore 8:10 – FRIEDKIN, DOPO IL CANNES ORA IL KORTRIJK – I Friedkin non si limitino a sbarcare solo in Italia e in Francia. Da tempo, infatti, si dice come la famiglia statunitense sia interessata anche all’acquisto del Kortrijk, club belga di massima serie, dove tra le altre cose ha giocato in prestito anche Bryan Reynolds. (Corriere dello Sport)

