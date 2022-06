Roma, gli ultimi rumors di mercato: trattative aperte per Ndombele e Guedes, Dybala sempre più lontano

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Gli ultimi rumors di mercato di questo mercoledì 8 giugno parlano di due trattative che la Roma starebbe portando avanti in questi giorni per un centrocampista e un esterno d’attacco.

Stando a quanto riferisce l’emittente radiofonica “Radio Radio”, Tiago Pinto starebbe trattando l’acquisto di Tanguy Ndombele col Tottenham. Il centrocampista francese, 25 anni, dopo due stagioni non esaltanti al club inglese, si è trasferito a gennaio in prestito al Lione.

In Francia, Tanguy Ndombele ha giocato 11 partite collezionando due assist. Ora il giocatore farà ritorno al Tottenham, che però sembra intenzionato a cederlo a titolo definitivo. Acquistato per 62 milioni di euro più 10 di bonus, diventando l’acquisto più oneroso del club inglese, ora il prezzo del suo cartellino si è notevolmente deprezzato, e per 30 milioni può partire.

L’altro nome su cui la Roma starebbe riaccendendo i fari con insistenza è Goncalo Guedes: i giornali continuano a caldeggiare questa pista, e dalla Spagna oggi parlano di canali riaperti tra Valencia e il club giallorosso. Tiago Pinto vorrebbe abbassare il costo dell’affare inserendo Diawara, giocatore che sembrava interessare agli spagnoli.

L’acquisto di Guedes però comporterebbe un altro sacrificio economico importante per le casse del club capitolino: il Valencia, nonostante il portoghese vada in scadenza di contratto nel 2023, chiede 30-35 milioni di euro.

Intanto sembra allontanarsi il sogno Dybala: oggi l’agente della Joya era a colloquio con la dirigenza nerazzurra a casa Inter. Segnali di una trattativa che può portare a una fumata bianca nel giro di poco tempo.