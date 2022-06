CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 8 giugno 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 13:30 – IL BODO: “NESSUN CONTATTO CON LA ROMA PER SOLBAKKEN” – “Non abbiamo avuto nessun contatto con la Roma. Se stanno parlando con Sobakken stanno violando le norme“. Parla un dirigente del Bodo/Glimt e…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 12:00 – LA FIORENTINA CHIEDE INFORMAZIONI PER SHOMURODOV – La Roma ha ricevuto un sondaggio della Fiorentina per Eldor Shomurodov (27). Affare possibile in prestito, visto che difficilmente i viola potranno spendere i soldi chiesti dai giallorossi, che hanno pagato l’uzbeko 20 milioni appena un anno fa. (Il Messaggero)

Ore 10:45 – IDEA VAN DE BEEK PER LA MEDIANA – Nome nuovo per il centrocampo della Roma. E’ stato offerto a Tiago Pinto l’olandese Donny Van de Beek (25) in uscita dal Manchester United. (Leggo)

Ore 9:30 – MERTENS SI OFFRE ALLA ROMA – Dries Mertens (35) si è offerto anche alla Roma. L’attaccante, liberatosi dal Napoli a parametro zero, è disposto ad abbassare le sue pretese pur di lavorare con Mourinho…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:45 – AKGUN VICINO ALLA ROMA, LO MANDA MONTELLA – Il giovane attaccante turco Yunus Akgun (21) è molto vicino alla Roma: lo rivelano fonti turche. Il mancino è stato consigliato alla Roma da Vincenzo Montella, suo allenatore all’Adana Demirspor…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – FELIX VERSO IL LECCE IN PRESTITO – Felix Afena-Gyan (19) è molto vicino al Lecce in prestito con diritto di riscatto…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

