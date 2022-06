Solbakken, il Bodo: “Nessun contatto con la Roma. Se parlano con lui stanno violando le norme”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma tratta Solbakken ma al Bodo/Glimt non ne sanno nulla, o almeno questo è quello che dicono pubblicamente.

L’interesse dei giallorossi sull’attaccante norvegese in scadenza a dicembre non è nuovo ed è tornato d’attualità in questi giorni. Eppure, Håvard Sakariassen, ex giocatore e ora dirigente del Bodo Glimt ha dichiarato: “La Roma non ha avuto alcun contatto con noi. Oltre a questo, non ho commenti da fare”.

In Italia però si parla di un accordo già raggiunto tra i capitolini e il giocatore. “L’AS Roma attualmente non ha il permesso di parlare con Ola Solbakken. Se c’è qualche fondamento in queste voci, allora si tratta di una violazione delle norme“.

Fonte: nettavisen.no