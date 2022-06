“ON AIR!” – ALIPRANDI: “Con Berardi fai il salto di qualità, i 30 milioni li vale”, MAGNI: “Sto in fissa col regista, Matic e Frattesi non basterebbero”, FOCOLARI: “Celik e Solbakken? Così la Roma non diventa grande”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “L’Italia è una nazionale ridicola con un grande giocatore che è Pellegrini, che sigla sempre. Si è preso la Nazionale, e non ripreso, visto che prima non lo facevano giocare. E poi Spinazzola, che piano piano sta tornando quello di prima, quindi sono problemi per gli altri…Mancini invece è sempre lo stesso, gli vogliamo bene tutti ma da un cross ininfluente fa un autogol spaventoso… Berardi alla Roma al posto di Zaniolo? Ma perchè deve andare via uno per far arrivare quell’altro. Ma come mai non si possono mettere insieme buoni giocatori?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Per Frattesi si parla di una Roma disposta a spendere 15-18 milioni, e allora mi viene da pensare che possa essere lui il giocatore che prende il posto di Sergio Oliveira…Se invece la cifra fosse più alta, mi viene il sospetto che possa essere lui il pezzo più importante per il centrocampo della Roma… Sergio Oliveira ha però delle qualità per esperienza e carriera che Frattesi non ha, e quindi il portoghese ce lo vorrei ancora nella Roma. Io mi accontenterei anche di questo quartetto qua: Frattesi, Oliveira, Cristante e Matic. E mi viene da pensare che se fosse così, Mou potrebbe giocare con un centrocampo a due senza regista, ma con Matic. Però è ancora troppo presto, non sappiamo come si svilupperà questo mercato. Ora si mettono i puntelli, come Celik, Matic, Solbakken…poi ci saranno le cessioni, e anche in base a quelle vedremo che rinforzi arriveranno…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Frattesi, Matic, Cristante e Sergio Oliveira la mediana del prossimo anno? Per me non andrebbe bene, perchè manca il regista… Io ci sto proprio fisso sul regista. Io spero invece che Frattesi possa arrivare per prendere il posto di Oliveira, e allora avresti due mediani molto diversi tra loro come Matic e Frattesi. Dall’altra parte invece devi avere il regista x, il colpo del mercato, e Cristante come vice. Allora sì che sarebbe una cosa molto interessante. Matic regista? Mourinho fino a ora non ha mai giocato con lui come regista…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “A prescindere da Zaniolo, se prendi Berardi faresti un bel salto di qualità in attacco. Passare da Carles Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Felix, e compagnia cantante, che tutti insieme hanno segnato 10 gol, a un esterno che segna e fa assist, fai il salto di qualità. Per me Berardi 30 milioni li vale…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Matic e anche Solbakken dovrebbero essere a disposizione di Mourinho già per il ritiro. La Roma vorrebbe pagare un indennizzo minimo per averlo subito, il destino del norvegese dovrebbe essere chiaro nelle prossime 48 ore. Su Celik sono ottimista: se si muove Mourinho, se lo chiama per convincerlo, penso che la distanza col Lille sarà colmata. Però se Fonseca dovesse diventare l’allenatore del Lille, magari mette il veto sulla cessione di Celik…siccome non si sono lasciati benissimo con la Roma, ho pensato subito a questa cosa… Berardi? E’ un buon giocatore, nessuno direbbe di no. Ma al momento non c’è niente, zero, non c’è trattativa. Celik l’ho visto e penso che sia più forte di Karsdorp, e il titolare sarebbe lui. Io penso che la Roma prenderà un centrocampista da 30 milioni, penso che prenderà Douglas Luiz a centrocampo, che è un gran bel giocatore, è uno che può cambiarti le sorti del centrocampo. In attacco c’è l’idea di prendere un giocatore di qualità, un Berardi, un Guedes, un giocatore che possa alzare il livello dei gol dell’attacco, uno che possa arrivare facilmente in doppia cifra…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Berardi il sogno della Roma? Dalla Roma sinceramente mi aspetto qualcosa di più. Ma secondo voi la Roma fa il salto di qualità con Celik, Solbakken e Matic? No… La Roma per fare il salto deve prendere tre titolari, non deve prendere giocatori che fanno numero in rosa…”

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio): “Occhio perchè qualcuno mi racconta di un possibile derby di mercato per un giocatore francese di proprietà di una squadra inglese, ma che ora non gioca in Inghilterra…Di più non posso dire. Attaccante? No, è uno che gioca in mezzo al campo. Io ci credo poco, perchè il giocatore guadagna tanti soldi… Il giocatore è valido, viene da un’esperienza un po’ così, però è un giocatore valido…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Berardi è una punta esterna che fa gol, che è il problema che ha la Roma ormai da tempo con gli attaccanti. Lui è uno che può andare in doppia cifra, può essere un profilo giusto per la Roma. Ma secondo me è perfetto per il Milan nel gioco di Pioli, anche se può pagare lo scotto di indossare una maglia che pesa…”

Redazione Giallorossi.net

