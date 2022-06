Berardi, Solbakken, Celik e Frattesi: il punto sul mercato Roma dai giornali oggi in edicola

AS ROMA NEWS – Zeki Celik è il giocatore al momento sembra essere più vicino alla Roma. Il terzino destro del Lille viene considerato una priorità del mercato giallorosso, con Mourinho che ha chiesto un giocatore in quel ruolo che possa interscambiarsi con Karsdorp mantenendo un buon livello sulla fascia.

C’è ancora distanza tra la domanda dei francesi, che chiedono 10 milioni, e l’offerta della Roma, ferma a 6. Ma il punto di incontro a metà strada può facilmente trovarsi, soprattutto ora che il club capitolino ha in mano un accordo con il giocatore turco, pronto a firmare un quadriennale a 2 milioni a stagione.

Sul calciatore si era mossa anche la Fiorentina ma la proposta giallorossa, più la telefonata di Mourinho al ragazzo, sono state decisive. Nei giorni scorsi era stato ventilato anche uno scambio alla pari con Veretout, ma l’ipotesi per ora non ha trovato conferme.

Anche Ola Solbakken, 23 anni, sembra essere molto vicino ai giallorossi: la Roma e il Bodo/ Glimt stanno trattando sulla buonuscita del giocatore. I norvegesi infatti vorrebbe tenerlo per impiegarlo nei preliminari di Champions. Per averlo subito, serve un indennizzo. Da escludere un rinnovo in extremis.

Gli altri nomi caldi sono quelli di Davide Frattesi e Domenico Berardi, entrambi del Sassuolo. Il centrocampista vuole tornare a Trigoria, la Roma ha già avanzato una proposta da 15 milioni, forte del 30% della futura rivendita che gli spetta sul giocatore, gli emiliani chiedono oltre 30 milioni e sperano nel rilancio dell’Inter.

Se il Sassuolo dovesse cedere il suo centrocampista alle cifre che sta chiedendo ora, la Roma sarebbe ben lieta di incassare la propria percentuale, circa 10 milioni, che l’aiuterebbero a far scendere il costo di Berardi, l’altro giocatore nel mirino dei giallorossi. Pinto si sarebbe informato con i neroverdi nel caso di cessione di Zaniolo. Che però appare sempre meno probabile: la Roma continua a sparare altissimo, sopra i 60 milioni, e questo rende molto difficile la sua partenza.

Mourinho punta ad avere due giocatori di livello per ruolo, e al momento manca qualcosa a sinistra: El Shaarawy è corteggiato dal Monza, Mkhitaryan ha salutato, per questo si cerca un rinforzo di spessore da quella parte: il nome caldo resta quello di Goncalo Guedes del Valencia Resta una operazione complicata per i costi (30 milioni) ma che potrebbe essere agevolata dall’inserimento di una contropartita tecnica, come uno tra Carles Perez, Diawara o Villar.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / La Repubblica