La Roma si rifà l’attacco: dopo Solbakken c’è Akgun, lo manda Montella

AS ROMA NEWS – Dopo Solbakken, la Roma sembra essere vicinissima a un nuovo acquisto per l’attacco. Si tratta del giocatore turco Yunus Akgun, 21 anni, jolly offensivo dell’Adana Demirspor in prestito dal Galatasaray.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), fonti turche rivelano che Mourinho avrebbe chiamato Vincenzo Montella, suo attuale tecnico, per farsi spiegare meglio le qualità dell’attaccante, che dicono sia ormai molto vicino ai giallorossi.

L’accordo col giocatore, vista l’età, ovviamente non è un problema, mentre la valutazione che ne dà il Galatasaray è intorno ai 7 milioni di euro. Un prezzo congruo per un attaccante che in stagione ha segnato 9 gol e fornito ben 17 assist in 39 partite disputate.

Brevilineo di piede sinistro, ama partire da destra per accentrarsi. In certi movimenti, visto anche le lezioni che ha avuto durante l’anno, dicono che ricordi proprio Montella. Akgun è stato accostato alla Lazio nelle scorse settimane, e potrebbe quindi andare in scena un derby di mercato.

Fonte: Gazzetta dello Sport