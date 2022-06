Felix ai saluti: va al Lecce in prestito con diritto di riscatto

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Sembra essere arrivata al capolinea, almeno per il momento, l’avventura di Felix Afena-Gyan con la maglia della Roma.

Il giovane attaccante ghanese che Mourinho ha lanciato in prima squadra alla sua prima stagione alla guida della Roma, è infatti ad un passo dal Lecce. Lo riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (P. Marzotta).

Pantaleo Corvino è vicinissimo a prelevare il giovanissimo attaccante della Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto. La trattativa è già in stato avanzato con il calciatore ghanese capace di conquistare l’attenzione dell’esperto manager salentino, che lo scorso 20 gennaio accompagnò il Lecce, unico club di B, nella vetrina degli ottavi di Tim Cup all’Olimpico contro la Roma di Mourinho (3-1).

In quella sfida ebbe l’opportunità di ammirare da vicino il talento del ghanese, 19 anni, impiegato nel ruolo di esterno sinistro. Felix, dopo un avvio sfolgorante nelle sue prime apparizioni con la squadra dei grandi, ha vissuto una seconda metà di stagione più deludente. Ora l’attaccante si prepara a vivere una nuova avventura, sempre in giallorosso, ma stavolta in Salento.

Fonte: Gazzetta dello Sport