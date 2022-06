Nations League, Italia-Ungheria 2-1. Romanisti protagonisti nel bene e nel male: Pellegrini in rete, assist Spinazzola, autogol di Mancini

AS ROMA NOTIZIE – Seconda giornata di Nations League per l’Italia, che dopo il pareggio con la Germania batte l’Ungheria per due a uno.

Il ct Roberto Mancini ha schierato dal 1′ tutti i quattro calciatori della Roma a disposizione. E il primo tempo è di marchio azzurro, con il vantaggio alla mezz’ora di Barella su assist di Leonardo Spinazzola.

I ragazzi di Mancini raddoppiano prima del duplice fischio con la seconda rete di fila di Lorenzo Pellegrini (uscito poi al 66′).

Ad inizio ripresi i magiari accorciano le distanze grazie all’autogol di Gianluca Mancini, ma gli azzurri portano comunque a casa la vittoria.