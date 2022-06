Ag. Farias: “Potremmo ricevere un’offerta della Roma, ma preferiamo il Porto”

AS ROMA NEWS – Facundo Farias, giovane attaccante argentino finito nel mirino della Roma, sembra snobbare i giallorossi preferendo la destinazione Porto. A dichiararlo è il suo agente ai microfoni dell’emittente radiofonica portoghese TSF:

“Ovviamente Facundo preferisce il Porto. È un club che può servire da trampolino di lancio per raggiungere in seguito le migliori squadre del mondo. Fino a venerdì attendiamo una proposta del Porto tramite gli intermediari che ho mandato in Europa.

Potremmo avere un’offerta anche dalla Roma, ma sinceramente preferiamo il Porto. Questa settimana sarà decisiva”.

“Facundo è un trequartista, un classico numero 10. Può benissimo giocare da seconda punta, ha caratteristiche molto simili a quelle di Carlos Tevez. Ha molta tecnica, giocare da seconda punta può ripagare molto”, ha concluso l’agente del giovane argentino.

Fonte: tsf.pt