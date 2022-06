CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 7 giugno 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 15:35 – SENESI VERSO LA SPAGNA – Marcos Senesi (24) non è una priorità della Roma e non c’è nessun dialogo col Feyenoord per il difensore argentino che ha tanti estimatori in Europa, soprattutto in Spagna. Risulta difficile al momento l’arrivo del classe ’97 in Italia. (Tele Radio Stereo)

Ore 14:00 – DIONISI: “BERARDI? HO MESSO IN CONTO DI NON AVERLO” – Ospite negli studi di Sky Sport, l’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, parla così del futuro di Berardi (27), ieri accostato nuovamente alla Roma: “Quando si allenano giocatori bravi, la possibilità di non allenarli più c’è, l’ho messa in conto sul finire della stagione, poi vediamo”.

Ore 13:40 – BISSOUMA VERSO L’ARSENAL, ROMA DEFILATA – Yves Bissouma (25), centrocampista del Brighton, è vicino all’Arsenal. Tiago Pinto, che aveva seguito con interesse il mediano maliano, ha deciso di defilarsi e puntare su altri profili…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 11:40 – DYBALA, SI FA AVANTI ANCHE L’ATLETICO – Stando a quanto rivela Gianluca Di Marzio, anche l’Atletico Madrid di Simeone si sarebbe fatto avanti per Paulo Dybala (28). Il giocatore sta aspettando il resoconto degli agenti per capire quali squadre sono veramente interessate e poi decidere il suo futuro.

Ore 10:20 – PAREDES: “RESTO AL PSG” – Leandro Paredes (27) si chiama fuori dal mercato: “La prossima stagione sarò ancora al Paris Saint-Germain, resto qui“. Categorico il centrocampista ai microfoni de L’Equipe. L’argentino era stato accostato spesso alla Roma in questi ultimi giorni.

Ore 10:00 – MOU VUOLE FRATTESI, LA ROMA TRATTA – Josè Mourinho ha chiesto l’acquisto di Davide Frattesi (22) a Tiago Pinto. La Roma ha già offerto 15 milioni al Sassuolo, forte di una percentuale sulla rivendita che vanta sul giocatore. Gli emiliani ne chiedono 25, troppi per i giallorossi. Fase di attesa. A centrocampo in uscita Darboe (21), Diawara (25) e Veretout (29). (La Repubblica / Gazzetta dello Sport)

Ore 9:25 – MATIC, VISITE MEDICHE A LUGLIO – Oggi Tiago Pinto incontrerà gli agenti di Matic (34) per definire il suo passaggio alla Roma e firmare i contratti. Le visite mediche però dovrebbero svolgersi a luglio. Lo riferisce Fabrizio Romano su Twitter.

Ore 9:00 – CRISTANTE IN BILICO, ROMA SU MANDRAGORA – Bryan Cristante (27) ha in mano le offerte di Juventus e Milan, la Roma spera di trattenerlo a Trigoria ma intanto pensa a Mandragora (24) come possibile sostituto…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – GRANA KLUIVERT, IL NIZZA CHIEDE LO SCONTO – La Roma deve risolvere la questione Justin Kluivert (23). L’attaccante al Nizza ha fatto abbastanza bene, ma per comperare il cartellino la società francese vorrebbe uno sconto rispetto ai 15 milioni pattuiti. La Roma però, forte dell’interesse anche di Marsiglia e Monaco, per il momento non intende concederlo. (La Repubblica)

Ore 8:30 – CUADRADO, LA ROMA RESTA ALLA FINESTRA – Roma e Inter sono interessate alla situazione Cuadrado (34), in rotta con la Juventus. I bianconeri però difficilmente concederanno la lista gratuita al colombiano per lasciarlo andare a un club rivale in Serie A. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – BOVE, LA CREMONESE LO VUOLE IN PRESTITO – Il giovane Edoardo Bove (20) corteggiato dalla neopromossa Cremonese, che lo vorrebbe in prestito. Difficile però che Mourinho lo lasci partire, avendo intenzione di puntarci di più dalla prossima stagioen.- (Il Messaggero)

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!