AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 7 giugno 2022:

Ore 9:45 – VIERI: “TOTTI DAREBBE UNA MANO A MOU” – Cristian Vieri ha parlato al Corriere dello Sport del possibile ritorno di Totti nella Roma: “Francesco ha l’esperienza che altri non hanno: conosce l’ambiente, ha 30 anni di calcio giocato alle spalle e sa tutto di tutti. Io sono sempre a favore degli ex giocatori nel ruoli chiave perché hanno una marcia in più. Mourinho è un vincente, uno che alza le coppe, e Totti gli darebbe una mano”.

Ore 9:20 – ROMA SUL PODIO DELLE COMMISSIONI – Juventus, Inter e Roma sono sul podio delle spese per i procuratori in Serie A nel 2021. I bianconeri sono quelli che spendono di più in commissioni, con 28,9 milioni di euro nel 2021. Sullo stesso piano si trovano Inter (27,5) e Roma (26). Lo riferisce la Gazzetta dello Sport

Ore 8:10 – DALLA FRANCIA: “I FRIEDKIN HANNO PRESO IL CANNES” – Fumata bianca: la famiglia Friedkin, proprietaria della Roma, ha acquistato il Cannes. Lo riferiscono media francesi.

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!