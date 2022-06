Cristante tentato da Juve e Milan. E la Roma pensa a Mandragora

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – C’è ancora incertezza sul futuro nella Roma di Bryan Cristante. Il giocatore è un fedelissimo di Mou, e il tecnico vorrebbe averlo ancora con sé nella rosa.

Ma il centrocampista, che sa di non essere una primissima scelta viste le mosse sul mercato che vuole operare la Roma, è tentato dalle offerte che gli sono arrivate da Juventus e Milan, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina).

Tiago Pinto spinge per trattenerlo a Trigoria e accontentare le richieste di Mou, ma deve trovare prima un’intesa sul rinnovo di contratto. In caso di fumata nera, la cessione di Cristante sarebbe praticamente certa. E a quel punto la Roma sarebbe costretta a tornare sul mercato per acquistare un altro centrocampista.

Un profilo monitorato per sostituirlo è quello di Rolando Mandragora, 24 anni, giocatore della Juventus in prestito al Torino che non sarà riscattato dal Torino per i 14 milioni pattuiti e che e a meno di sorprese tornerà in bianconero.

Fonte: Il Messaggero