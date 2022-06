Roma, l’instant team di Mou per vincere ancora

AS ROMA NEWS – Le giovani promesse da crescersi con calma arriveranno principalmente dal vivaio, sul mercato Josè Mourinho preferisce avere giocatori pronti, e possibilmente provenienti dalla Premier League. L’obiettivo del tecnico è il solito: vincere.

E così dopo aver segnalato i nomi di Rui Patricio, Abraham, Xhaka (poi sfumato), ora lo Special One vorrebbe avere un altro grande centrocampista da affiancare a Matic nella mediana del prossimo anno e sta sfogliando la rosa formata da questi tre nomi: Douglas Luiz, Ruben Neves e Yves Bissouma. Resta sullo sfondo Leandro Paredes.

Non solo. Per il ruolo di terzino destro in pole c’è Celik, 25 anni, difensore affidabile del Lille e della nazionale turca. Ma occhio a Juan Cuadrado, che si sta liberando dalla Juventus: a Mourinho il giocatore piace, e viene considerato un jolly prezioso che darebbe alla Roma esperienza e qualità.

Anche in attacco si muove qualcosa: la Roma, oltre a Solbakken, non ha mollato la pista Guedes, ma servono delle uscite. El Shaarawy è corteggiato dall’Atalanta e dal Monza, mentre Carles Perez è diretto verso la Spagna.

Fonti: Il Messaggero / Leggo