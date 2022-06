“ON AIR!” – ROSSI: “Berardi per Zaniolo? Mou non si fa fare le cose controvoglia”, PIACENTINI: “Questa eventualità va messa in conto”, CIARDI: “La Roma affiancherà a Matic un mediano da 30 milioni”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “Mi fanno sorridere alcune cose lette e sentite nelle ultime ore, tipo: “Ah ma allora è Mourinho che fa la campagna acquisti della Roma…“. E’ scoprire l’acqua calda… Pinto non è molto amato perchè non dice le cose…Il gm ultimamente è più tirato dal punto di vista delle informazioni dopo la fuga di notizie che è capitata in passato, penso che sia normale, anzi, che sia auspicabile… Matic? Lo hanno introdotto come un doppione di Cristante…ma cosa dite…”

David Rossi (Roma Radio): “Ma voi pensate che i direttore sportivi e i procuratori vi dicono sempre la verità? Ma allora farebbero le trattative direttamente sui giornali… Matic? Non c’è ufficialità, ma credo che ci possa essere qualcosa. Lui è un giocatore che in Italia ancora se la comanda, mentre in Inghilterra potrebbe cominciare a fare fatica. A me sembra un gran bel giocatore, è diverso da Mkhitaryan, sono due calciatori differenti. E’ meno veloce, ha un altro passo, ma scandisce meglio i tempi di gioco. Va a colmare una lacuna…Ho già sentito dire che se la Roma vende Zaniolo e prende Berardi, Mourinho si incazza e se ne va. Io non so cosa succederà, ma secondo voi Mourinho è un allenatore che si fa fare le cose controvoglia, che la società gli vende un giocatore che vuole tenere a tutti i costi e gliene compra un altro, e lui se ne sta zitto?…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Solbakken tecnicamente mi sembra inferiore a Carles Perez, però è più giocatore. E’ più grosso, è più fisico, corre di più, per cui va bene… Di una cosa sono contento: che El Shaarawy ha finalmente capito di non essere più calciatore, e allora forse se ne va al Monza. Lui il suo ultimo buon anno lo ha fatto prima di andare in Cina. Per carità, bravo ragazzo, buon tiro, bel dribbling, però la testa è la testa. C’è gente che lo difende, ma da quando è tornato alla Roma non ha fatto niente…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Celik è un bel giocatore, è in scadenza 2023 e quindi si dovrebbe riuscire a prendere a un prezzo inferiore a quello di mercato. Solbakken al posto di Carles Perez? La Roma ci guadagna. Almeno da quello che abbiamo visto contro di noi, è più forte dello spagnolo, per cui secondo me ci guadagniamo…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La Roma al 7 giugno si assicura un giocatore importante come Matic. E’ un’operazione intelligente, poi per il contesto temporale per me è un colpo di mercato. E’ chiaro che non sarebbe andato al Bayern o al Real, ma in Italia i giocatori che arrivano dalla Premier hanno fatto la differenza. Tevez non aveva la corte del Barcellona, eppure nella Juve è stato decisivo. Io sono convinto che in una rivoluzione per far crescere l’esperienza del centrocampo, la Roma affiancherà a Matic un giocatore che costerà almeno 30 milioni, ma non possiamo pretendere che lo faccia il 7 giugno. Mancano ancora tre mesi di mercato…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Le scelte sul mercato quest’anno saranno più di azione che di reazione. Mourinho se non è contento del mercato, se non sarà d’accordo con le scelte fatte, lo dirà subito. Secondo me il regista arriva, e se la Roma dovesse vendere Zaniolo, arriverà un suo sostituto che può essere Berardi, e oltre a lui con quei soldi si andranno a coprire alcuni ruoli mancanti in rosa…Per me Berardi potrebbe essere un buon sostituto di Zaniolo in caso di una sua partenza. Dobbiamo metterla in conto questa eventualità e potrebbe capitare. Se arrivano questi segnali da più parti, la sicurezza che Zaniolo resti non c’è. A me Berardi piace, mi sembra anche maturato. La mia paura è che sia un giocatore di categoria, che riesca a esprimersi solo nella sua confort-zone di Sassuolo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Oggi è il giorno di Matic, firmerà con la Roma. Ed è il giorno di Berardi sui giornali… Non so se lo abbiamo deciso noi giornalisti o se sia una reale intenzione di Mourinho, ma se il tecnico vuole due giocatori per ruolo, la Roma si starebbe costruendo sputata sul 4-2-3-1. Se Zaniolo dovesse partire, a destra Berardi sarebbe il titolare, con Solbakken come sostituto. A leggere io giornali si sta delineando questo… La Roma come prima necessità ha sempre il regista, e io continuo a dire che il grande acquisto devi farlo in quel ruolo, e non in attacco. Matic non è un regista, lui nel 4-2-3-1 ha sempre giocato accanto a un regista… Se scambierei Berardi con Zaniolo? No. Ma se Zaniolo dovesse andare via, ci potrei pure pensare a Berardi…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Zaniolo l’anno prossimo in doppia cifra con la Roma? Se fa la seconda punta può darsi, ma se la squadra torna a giocare con il 4-2-3-1 e lui ricomincia a fare l’ala, avrebbe molte meno possibilità. E’ quello forse il dubbio della Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mi piace l’idea di prendere giocatori dalla Premier, ma spero che abbiano ancora birra in corpo per dimostrare tanto. Non vedo club intenzionati a spendere tanti soldi, c’è da essere bravi a capire dove ci sta la giusta opportunità. Matic spero sarà in grado di mettere in panchina Cristante. Ora servono due centrocampisti forti davvero, dinamici, capaci di rivoluzionare il centrocampo in maniera decisa. Poi bisogna vedere che fine farà Zaniolo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Florenzi? Per me è una storia allucinante: lui nella fascia destra di Mourinho sarebbe stato un botto. Non riesco a capire…Ma visto che la Roma vuole darlo via, penso che alla fine andrà al Milan. Lo sconto chiesto dai rossoneri? Succede sempre, e a tutti i livelli, da Morata in giù…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il Milan ha chiesto uno sconto per Florenzi, e da quello che so la Roma è anche disposta a darlo. Non c’è da indignarsi, uno può chiedere uno sconto, poi l’altra società è libera di non concederlo e di riprenderselo. Ma viste le difficoltà della Roma a piazzare Florenzi, penso che un accordo a 3,5 milioni si possa trovare..”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Florenzi? Per me anche 3,5 milioni sono troppi, io non li spenderei mai per un giocatore di quella età…”

