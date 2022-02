AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Ore 11:00 – PROVIDENCE ALL’ESTORIL, E’ UFFICIALE – L’AS Roma comunica di aver risolto anticipatamente il prestito con il Bruges di Ruben Providence e di aver ceduto il calciatore a titolo temporaneo all’Estoril, squadra che milita nel massimo campionato portoghese. Lo annuncia il sito ufficiale del club giallorosso.

Ore 10:45 – BLESSIN: “CON LA ROMA VOGLIAMO FARE PUNTI” – L’allenatore del Genoa ha parlato in conferenza stampa: “Voglio vedere la stessa grinta e intensità della partita contro l’Udinese. La Roma è una grande squadra, ma come tutte ha dei problemi e vogliamo sfruttarli. Andremo all’Olimpico per fare punti“.

Ore 10:30 – MKHITARYAN, VERETOUT, ELSHA: FUTURO INCERTO – Futuro incerto per Mkhitaryan: il suo contratto scadrà a giugno, la Roma e il giocatore non hanno ancora deciso se proseguire o meno insieme. Rischia anche Veretout, che a giugno potrebbe salutare. In bilico El Shaarawy: il cui accordo scade nel 2023. Pinto vuole un prolungamento al ribasso. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:50 – SMALLING: “PROCURATORI SOPRAVVALUTATI” – “I procuratori sono sopravvalutati. Fanno il loro lavoro, ma alla fine sono i giocatori a decidere se cambiare qualcosa ed eventualmente dove andare“. Lo ha dichiarato il difensore giallorosso Smalling. Su Roma: “Qui puoi fare qualsiasi cosa: andare al mare, fare un giro in centro, una passeggiata sull’Appia Antica. È perfetta per ogni tipo di vacanza e l’ho scoperto solo venendoci a vivere”.

Ore 9:00 – NAINGGOLAN: “ZANIOLO? FORTISSIMO, MA…” – L’ex giallorosso Nainggolan parla a La Repubblica: “Zaniolo è un grandissimo giocatore, ma anche lui non ha fatto la differenza contro le grandi squadre. La mia Roma aveva tantissimi calciatori di personalità. Che peccato non aver vinto un trofeo…”. (La Repubblica)

