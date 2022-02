MOURINHO: “Pellegrini non convocato. Zaniolo? Pinto non vende fumo, serve maturità. Per migliorare i più forti devono restare” (VIDEO!)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho torna a parlare. Oggi pomeriggio l’allenatore della Roma incontra i giornalisti in sala stampa nella conferenza alla vigilia della partita contro il Genoa.

Queste le domande rivolte al tecnico portoghese e le risposte date sull’impegno di campionato e sul futuro di Zaniolo:

Mangiante (Sky Sport): “Genoa squadra indecifrabile. Come sta Pellegrini?”

“Lorenzo non è convocato, non è pronto per giocare. Il Genoa, è difficile, hanno cambiato allenatore, hanno cambiato metà della rosa ed è difficile capire se la partita con l’Udinese serve come una base, se i giocatori presi saranno subito titolari. Però c’è una cosa più importante per noi, che giochiamo in casa, e i nostri tifosi tornano. Sarebbe molto importante fare la terza vittoria consecutiva. Abbiamo studiato la partita del Genoa contro l’Udinese, però pensiamo a noi e ai tifosi che tornano all’Olimpico e facciamo tutto il possibile per vincere”.

Mangiante (Sky Sport): “Mi è sembrato che Zaniolo fosse centrale nel progetto tecnico suo e della proprietà. Mi sembra che le dichiarazioni di Pinto siano state travisate e gonfiate…”

“Le parole del direttore sono assolutamente normali. E’ difficile per un direttore sportivo onesto, diretto, che non nasconde, che non vende fumo, è molto difficile dire che il giocatore A, B o C starà qui al 100%. Anche i giocatori magari non sono contenti di sentirselo dire, perchè vogliono sentirsi liberi. Serve maturità, ma è anche importante per voi. Noi stiamo dimostrando maturità, il progetto e il modo di comunicare mio e del direttore: maturità. E anche dalla vostra parte, serve un po’ di maturità. La risposte del direttore, isolata dal contesto, ha bisogno di maturità. Non va trasformata in una cosa che è stata sufficiente per fare prime pagine per una settimana. Voglio dire per chiudere questa storia, sono contento di questo mercato. Se preferisco il mercato fatto da altre squadre, ovviamente sì. Ho fatto altri mercato nel Real o nel Chelsea, ma nel nostro profilo di mercato sono contento perchè siamo più forti del 31 dicembre. Abbiamo perso giocatori che non hanno giocato tanto, e abbiamo preso giocatori che hanno già fatto più minuti di loro. Il nostro obiettivo è sempre di migliorare. Se il mio obiettivo è di migliorare sempre fino al mio ultimo mercato con la Roma, che sarà solo i Friedkin lo sanno, per migliorare i tuoi giocatori più importanti devono rimanere. Zaniolo almeno fino al 2024 è un nostro giocatore”.

Zucchelli (Gazzetta dello Sport): “Lei ha parlato di maturità, quanto è difficile preparare la partita di domani sapendo che martedì c’è una partita importantissima…”

“No, non abbiamo perso un minuto sull’Inter. Siamo concentrati sulla partita di domani, poi io già da domani saremo subito dopo la partita a pensare alla Coppa. Ma la gara di domani è troppo importante, concentrazione solo su domani”.

Pastore (Il Romanista): “Vina può riposare?”

“Le altre volte arrivava sempre con 180 minuti sulle gambe, stavolta non ha giocato ed è arrivato felice perchè la sua nazionale ha vinto ed è quasi qualificato al Mondiale. Siamo oggi una squadra più equilibrata, con più opzioni. Abbiamo fatto mercato senza potere delle altre, ma abbiamo fatto in modo che la squadra fosse più equilibrata. Una settimana come questa, con tre partite, ci sarà spazio per tutti”.

Maida (Corriere dello Sport): “Pellegrini può farcela per martedì? Quando tornerà lui è possibile pensare a un centrocampo con lui, Oliveira e Mkhitaryan o è troppo?”

“A Milano abbiamo giocato con lui, Veretout e Mkhitaryan. Abbiamo giocatori diversi, abbiamo più opzioni. Ovviamente abbiamo bisogno di un giocatore diverso, un regista puro, e non lo abbiamo. Però in questo momento anche a centrocampo abbiamo opzioni. Abbiamo anche Bove che cresce tanto, e sono contentissimo perchè è molto maturo e non sembra un ragazzino. Stiamo bene, ora è una rosa più equilibrata. Per rispondere alla tua domanda, sì, possiamo giocare così. Quando la squadra ha più cultura tattica, capisce meglio i ruoli, e deve essere abituata a giocare con diversi sistemi. Su Pellegrini, possibile che recuperi per martedì. Ieri si è allenato non tutta la sessione, oggi sì. Gli serve riposo domani, ha lavorato tanto”.

Austini (Il Tempo): “Alla Roma servirebbe più tornare in Champions o vincere una delle due coppe? Quanto crede nei nuovi sistemi di allenamento?”

“Il modo più facile di vincere è avere i giocatori più bravi, ma ovviamente credo nei metodi di allenamento, altrimenti non farei l’allenatore ma il direttore sportivo. Il lavoro settoriale lo facciamo tutti. Oggi con un click entri subito nel lavoro che fanno gli allenatori più importanti. Però la struttura degli allenamenti è una generazione “copy-paste”. Su cosa sarebbe meglio fare, se siamo in Conference andiamo, ma dobbiamo anche giocare per vincere le partite e vedere se è possibile arrivare quarto. Arrivare in Champions è importante economicamente e per prestigio. Ma vincere una competizione è vincere, e vincere è un po’ come un virus positivo di un modo di essere e di pensare, di gestire le emozioni. Vincere è una cosa assolutamente fondamentale, e sarebbe molto importante per noi. Ora l’obiettivo è vincere contro il Genoa”.

Juric (Rete Sport): “Ci sono quattro mesi in cui la squadra è questa. Rispetto agli obiettivi che si è posto, quanto è fondamentale questo periodo?”

“Ora è importante perchè quando finisce questo periodo la classifica è fatta, e il titolo che abbiamo o non abbiamo vinto è lì. Ora ogni partita diventa fondamentale. Siamo nel conteggio decrescente, ogni partita è da dentro e fuori in coppa. Dobbiamo essere noi, con questo gruppo di giocatori”.

Sticozzi (Centro Suono Sport): “Oggi è più difficile vincere le partite in casa, come mai? Oliveira è stato preso perché è un giocatore più “sporco”? Domani sarà una partita “sporca”?”

“Alla fine della partita contro la Samp ho chiesto all’arbitro perché non ha dato il cartellino giallo a un portiere nel minuto 15 e solo al minuto 89, quando è felice di prenderlo. Questo per dire che quando una squadra vuole una non-partita, si va contro il senso del gioco. Il Genoa contro l’Udinese ha fatto un numero altissimo di falli, che ti dicono che sono una squadra che non vuole far giocare l’avversario. Il Genoa non ti vuole fare giocare, se fanno 30-40 falli per partita, fai la media di falli per minuto, diventa impossibile giocare. La maggioranza delle squadre oggi vogliono giocare, io per anni sono stato in squadre top e conosco bene questa cosa. Oggi, in Italia è cambiato. Guarda la prima di campionato contro la Fiorentina, loro hanno giocato una partita fantastica. Anche la partita con il Sassuolo, è finita 2-1 ma poteva finire 4-4. Oggi il calcio ha più partita di prima, prima già sapevi alcune partite come sarebbero finite”.



