AS ROMA NEWS – Si riparte. La Roma affronta il Genoa nella partita che apre la giornata di campionato. La squadra giallorossa ha una ghiotta occasione per mettere altri tre punti in cascina e continuare la sua striscia positiva.

All’Olimpico arriva un Genoa indecifrabile: i liguri a gennaio hanno operato un’autentica rivoluzione affidando il progetto a un allenatore semi-sconosciuto (Blessin) a cui sono stati messi a disposizione ben 15 giocatori nuovi di zecca, anche loro poco noti, ma con caratteristiche fisiche e tecniche richieste dal nuovo trainer.

Blessin chiederà ai suoi intensità massima e pressing asfissiante, oltre alla ricerca immediata della verticalità per sorprendere la Roma. Le intenzioni ci sono, ora bisognerà vedere sul campo se sarà possibile metterle in pratica con efficacia. I giallorossi affrontano una squadra tutta nuova, con diversi calciatori che non hanno mai giocato insieme o addirittura all’esordio in Serie A.

Mourinho invece riproporrà una formazione ormai collaudata: lo Special One sembra orientato a confermare il 3-5-2 con Maitland-Niles a sinistra e Sergio Oliveira interno di centrocampo, insieme a Cristante e con Mkhitaryan più a ridosso delle due punte, Zaniolo e Abraham.

La Roma avrà di nuovo il pubblico dell’Olimpico dalla sua parte, di nuovo pieno per la metà della capienza. Insomma, le premesse per poter fare una bella partita e centrare la quarta vittoria consecutiva (la terza in campionato) ci sono tutte. Vietato però distrarsi, perchè per diventare grandi serve mantenere sempre alta la concentrazione, anche quando si affronta la penultima della classe. Vai Roma, non fermarti.

Giallorossi.net – A. Fiorini