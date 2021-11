AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Ore 17:40 – TORNA DI MODA NACHO, VIA LIBERA REAL – Torna di moda il nome di Nacho per la Roma. Il Real Madrid vorrebbe privarsene, con Ancelotti che non lo stima. Tiago Pinto ci sta pensando, anche per il fatto che lo spagnolo potrebbe giocare sia come difensore centrale che come terzino. Lo scrive il sito Calciomercato.com.

Ore 15:50 – CALCIOMERCATO ROMA, PIACE LUCAS VAZQUEZ – Come riporta il sito spagnolo todofichajes.com, la Roma avrebbe pensato al giocatore del Real Madrid Lucas Vázquez. Una pista non nuova per i giallorossi, dato che avevano provato interessamento sul giocatore già in scorse finestre di mercato. Lo spagnolo rientrerebbe a pieno nelle gerarchie di Mourinho, vista la sua duttilità in campo, sia come esterno avanzato sia come terzino destro.

Ore 14:40 – MOURINHO, DOMANI ALLE 16 IN CONFERENZA – Josè Mourinho parlerà alla stampa domani pomeriggio alle ore 16 a Trigoria in vista di Venezia-Roma, gara di campionato in programma domenica alle 12:30.

Ore 12:20 – ROMA, LA TERZA MAGLIA SARA’ GIALLA – Nelle prossime ore sarà ufficialmente svelata la terza maglia: a spiccare è ovviamente il colore giallo e la fascia obliqua dalla spalla sinistra al fianco destro formata da due strisce rossoblù. Le maniche della maglia – nelle scorse settimana era già stata lanciata la quarta divisa blu – saranno blu, mentre sul cuore apparirà l’iconico lupetto di Piero Gratton come stemma.

Ore 10:30 – PER LA DESTRA SPUNTA HENRICHS – Per il ruolo di terzino destro Tiago Pinto segue Pedersen del Feyenoord e Benjamin Henrichs, attualmente in forza al Lipsia in Bundesliga. Il club tedesco chiede una cifra intoro ai dieci milioni, ma la Roma spera di poter prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Lo rivela il Corriere dello Sport.

