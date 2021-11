“ON AIR!” – CORSI: “Tutti contro Mou, ma io sto con lui”, PIACENTINI: “Fiducia nel progetto”, DI GIOVAMBATTISTA: “Roma imbarazzante”, AGRESTI: “Mourinho è un flop”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Non c’è qualcuno che possa pensarla diversamente da Mourinho: la Roma continua a non giocare bene e continua a subire degli errori arbitrali anche in Europa. Serata negativa, gioco intermittente e confusionari, basato sulle iniziative dei singoli e senza un’idea collettiva. E’ ovvio che sono tutti spunti che Mou conosce perfettamente. Dal punti di vista offensivo ancora male, Abraham non si sblocca e sta diventando un problema anche per lui…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Il nostro girone si è complicato, anche con sei punti è probabile che arriverai secondo e dovrai giocare un turno in più contro le terze dei gironi dell’Europa League, che non sono male…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma di ieri sembrava quella di Mazzone, quelle partite brutte, noiose… I rigori erano evidenti, come era in fuorigioco Ibanez. Ora sento che tutti sono contro Mourinho, condannato perchè non va bene quello che dice e che la squadra non ha gioco. Mou sembra indifendibile per i risultati e perchè le cose non stanno andando benissimo. Abbiamo preso otto gol dal Bodo… Ora serve un atto di fede verso Mourinho: o siamo ancora con lui nonostante quello che sta succedendo, oppure no. Io continuo a stare con Mou. Perchè o la va o la spacca. Sono due le cose: o resta e ti fa la grande squadra, oppure se ne va e smaschera i Friedkin, non ci sono altre soluzioni…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non penso che la partita di ieri possa mettere in dubbio un’idea che si sta portando avanti. Io non ho meno fiducia nel progetto Mou, ma ci sono delle evidenti difficoltà che la Roma sta portando avanti, anche di natura tattica. Il Bodo ieri andava a una velocità superiore. Se la Roma dovrà giocare un turno in più sarà per colpa del girone ignobile che stanno giocando. Certe cose non te le aspetti da certi calciatori, perchè in campo ieri c’era quasi la squadra titolare…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Veretout è spremuto, ma se non fai un passaggio fatto bene, se il centrocampo non fornisce un aiuto, diventa difficile. Se ti trovi in una competizione che non ha nemmeno il Var è solo colpa tua, è una umiliazione. Questo succede quando non c’è il Var, ti fa effetto vedere certi errori, e ti fa capire anche che tipo di competizione stai giocando. Bisogna essere onesti: se non ci fosse Mourinho, verso il qualche c’è un atteggiamento fideistico, saremmo molto più critici davanti questo inizio di stagione… Mou sta facendo cose che non ci saremmo mai aspettati dal punto di vista della gestione della squadra…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La società mi sembra l’ultima responsabile di questa situazione. Loro hanno messo a disposizione un mercato importante, hanno cercato di accontentare Mourinho. Continuo a non capire i 18 milioni per Shomurodov. Il problema è che la Roma non ha gioco, di ieri ricorderò solo il freddo dell’Olimpico. E’ quasi stucchevole vederli giocare. La verità è che l’arrivo di Mou ci aveva fatto emozionare ancora prima di avere in mano qualcosa per cui emozionarci davvero. Siamo quarti in campionato, la difesa non è così drammatica. Si può giustificare Abraham, che improvvisamente si è spento. E’ successo a tanti giocatori, da Voeller a Falcao, ha bisogno di strutturarsi. Ma lui soffre di solitudine. La Roma non ha un play tolto Pellegrini, non c’è mai un passaggio fatto coi giri giusti… I rigori? Sì, ma al netto degli errori arbitrali non possiamo trascurare alcuni fatti: hai preso otto gol dal Bodo in due partite. Le parole di Mou su Villar e Darboe non mi sono piaciute, così li ammazzi e loro ti potrebbero essere ancora utili…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Il mio voto alla Roma di ieri è due, ma solo per i due rigori non dati, altrimenti il voto era zero. La Roma è imbarazzante, non ha un gioco, non ha una sua identità. Ogni volta che il Bodo attaccava c’era paura di prendere gol, la fragilità difensiva è imbarazzante. E poi c’è un caso Abraham, è spento, ed è il momento di chiedere cosa sta succedendo a questo ragazzo. Abraham è un giocatore esplosivo, e invece è moscio e Mourinho ci deve mettere mano… C’è una tifoseria sempre al fianco della Roma e di Mourinho, che l’ha stregata. Ma ieri sera per la prima volta la gente non si è fatta abbindolare dal discorso dell’arbitro, e hanno lanciato una bordata di fischi. Si sono stufati di vedere una Roma di questo livello, e hanno dato la loro sentenza. La sensazione è che la Roma non cresce, anzi, regredisce. E se continua a puntare sul discorso arbitrale… Se il mister dice che gli arbitri sono scarsi in Conference, ma gli arbitri che arbitreranno la Roma definiti scarsi, con quale spirito entrano in campo? E’ lo stesso discorso fatto per i giocatori. Certe frasi andrebbero limitate, perchè vanno a danno della propria squadra, rischi di fare peggio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Voto alla Roma? Cinque e mezzo. La Roma ieri sera ha sofferto tantissimo. Alla fine è riuscita a portare a casa un pareggio inaspettato. Però anche ieri sera gli sono stati negati due rigori, ma la Roma non ha bisogno di alibi. Il pubblico ha giustamente fischiato la squadra che è troppo in difficoltà. Bisogna lavorare su tutto il gruppo e coinvolgere tutti i giocatori che ha a disposizione per poter far rifiatare gli alti. Adesso devi arrivare a Venezia preparato, perché puoi rischiare di fare figuracce e lo dico da ex calciatore, la testa può non assisterti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il mio voto alla Roma è cinque, ma solo per i due rigori mancanti. Il Bodo per me è una squadra modestissima di un campionato ultra modesto, e la Roma in due partite ha preso 8 gol, di cui sei con i titolari. Le riserve stavano perdendo due a uno. Le cose che dice su Darboe e Villar, che il Milan ha Tonali e lui invece loro due, sono brutte e lui la deve smettere. E’ una cosa che non si dice. Mourinho come al solito si è attaccato all’arbitro, ma contro questi norvegesi non puoi attaccarti all’arbitro. La Roma è quarta, è vero, però non c’è niente di migliorativo rispetto alla Roma di Fonseca. E i 90 milioni spesi in campagna acquisti sono sotto gli occhi di tutti, ed era lecito aspettarsi dei miglioramenti anche perchè hai l’allenatore più blasonato che costa quello che costa. Io questi miglioramenti non li vedo. Che sia quarta è normale, la Juve sta facendo un disastro, la Lazio ha cominciato male, ma le altre sono o tutte sopra o alla pari con lei… La Roma è ancora in corsa per la Conference? Ma dai ragazzi, anche il Venezia sarebbe in corsa per passare il girone contro queste squadre qua…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Ma vi rendete contro chi giocava la Roma ieri? Tutti pensavamo fosse una passeggiata, la Roma ha trasformato il Bodo/Glimt in una squadra! Ma vogliamo di parlare del flop di Mourinho, che ancora se la prende con gli arbitri! Lui se la prende ancora con Darboe e Villar, secondo me sta mancando di rispetto anche al proprietario che gli dà tutti quei soldi. Una persona seria deve assumersi la responsabilità dei propri insuccessi. Lui ha preso 8 gol dal Bodo/Glimt, e lui deve essere più seria nelle analisi, le sue solo analisi egoistiche volte a giustificare i propri insuccessi. Penso che la Roma si aspettasse un salto di qualità che non sta facendo. Si aspettava che con Mourinho i risultati contro le grandi cambiassero, che la squadra avesse più solidità e invece rischia di andare allo spareggio per continuare la corsa in Conference, una cosa che non avremmo mai immaginato. E’ vero, è quarta, ma il bilancio è negativo. Mi aspettavo molto di più da Mourinho, lui poteva ispirare le scelte di mercato…Lo hanno accontentato in tutto, hanno speso 18 milioni per Shomurodov che non giocava nemmeno nel Genoa, hanno speso un sacco di soldi per Abraham ma i risultati non si vedono. Mou dovrebbe parlare di questo: o c’è un complotto internazionale contro la Roma, oppure non si spiega…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Io alla Roma do sei, perchè c’erano due rigori nettissimi e il risultato sarebbe stato diverso. Mi è piaciuta la reazione della squadra, e occhio che il Bodo guida il campionato norvegese e in Europa non esistono più squadre scarse. E’ evidente che ci sono problemi di gioco, ma la squadra ha reagito a una situazione che poteva farsi molto negativa, e per questo per me la Roma merita la sufficienza…”

Redazione Giallorossi.net